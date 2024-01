Programação segue até o dia 31 de janeiro em dois períodos: das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30 - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 12/01/2024 19:07

Volta Redonda - Com a proposta de garantir diversão no período das férias escolares para as crianças, o Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) lançou a programação de férias com recreação gratuita de terça a sexta-feira. Nesta primeira semana de atividade, 300 crianças e adolescentes, entre três e 13 anos, participaram da iniciativa, que acontece até o dia 31 de janeiro em dois períodos: pela manhã das 9h30 às 11h30 e à tarde das 13h30 às 15h30.

Vitória de Andrade, moradora do bairro Santa Cruz, aproveitou a programação de férias no zoológico para levar o sobrinho de cinco anos.

“Fiquei sabendo da programação de férias nas redes sociais da prefeitura, e o meu sobrinho gostou muito de participar. Ele se divertiu e ainda fez amizade com outras crianças da idade dele. A programação é uma oportunidade para que as crianças gastem a energia acumulada nessas férias”, disse.

Entre as atividades da programação estão brincadeiras lúdicas utilizando materiais como bambolês, cordas e baldes, entre outros, além de oficinas que promovem interação social e desenvolvem criatividade estimulando a arte. E ainda tem recepção animada; brincadeiras lúdicas, temáticas; resgate de brincadeiras antigas; pé de lata; corrida do saco; amarelinha; pula corda; jogos coletivos; caça ao tesouro; brincadeiras molhadas; e diversos piques.

Atamárcia Avelar, moradora do Siderlândia, elogiou a programação do zoológico. Acompanhada dos filhos de nove e 13 anos, a visitante ressaltou o resgate de brincadeira antigas que foram incluídas entre elas, o pique-esconde.

“A programação está bem diversificada, meus filhos gostaram bastante. Achei bem interessante algumas brincadeiras de quando eu era criança estarem inseridas para os mais novos. Com certeza, a gente vai voltar em outros dias no zoológico nesse período de férias”, disse.

O coordenador do Zoológico Municipal, o biólogo Jadiel Teixeira, explicou que para participar das da programação de férias não é preciso fazer inscrição.

“Todas as crianças a partir de três anos podem participar e são bem-vindas, só ressaltamos que os pais ou responsáveis devem acompanhar seus filhos no parquinho, onde acontecem as atividades”, comentou.

Programação de férias no Zoo-VR:

16/01 a 19/01 (terça a sexta-feira)

23/01 a 26/01 (terça a sexta-feira)

30/01 a 31/01 (terça e quarta-feira)