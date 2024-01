Julieta Hernández foi assassinada quando voltava para a Venezuela, onde passaria festas de final de ano com a família - Divulgação

Publicado 12/01/2024 11:51

Volta Redonda - Julieta Hernández, conhecida como Miss Jujuba, artista venezuelana de 38 anos, que foi brutalmente assassinada no interior do Amazonas enquanto pedalava de volta para casa, onde passaria as festas de final de ano com sua mãe, irmã e sua família venezuelana, será o tema de uma mobilização em Volta Redonda.

O município fará parte da mobilização de cidades do mundo todo, que estão organização “bicicletadas” simultâneas para homenagear Miss Jujuba - além de destacar a luta pelos direitos das mulheres e contra a violência de gênero - nesta sexta-feira (12).

Na cidade, o movimento será a partir das 18h30, com concentração na Praça Brasil e a convocação: “Vamos pedalar e gritar por um mundo onde possamos pedalar livres e seguras. Venha participar com um nariz de palhaço e enfeite sua bike com fitas brancas da PAZ!”.

“Se você não pedala, não tem problema. Esse é um momento de união e reflexão e todas as pessoas estão convidadas a acompanhar o percurso, que será feito de forma lenta e com muito diálogo. Venham crianças, idosos, mães, filhos, pets, pessoas com deficiência… para esse momento de união e comunhão à vida!”, destacam os organizadores do evento, salientando que “atividades artísticas são bem vindas e farão parte das homenagens nesta noite mágica”.

Serviço:



Data: Sexta-feira (12)

Concentração: 18h30, na Praça Brasil, Vila Santa Cecília, Volta Redonda.

Saída: 19h.

Destino: Praça da ETPC