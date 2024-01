Semop oferece curso gratuito de pilotagem para condutores habilitados e combate atos irresponsáveis com fiscalizações - Arquivo/Semop

Semop oferece curso gratuito de pilotagem para condutores habilitados e combate atos irresponsáveis com fiscalizaçõesArquivo/Semop

Publicado 13/01/2024 10:58

Volta Redonda - Acidentes de trânsito são graves problemas de saúde pública no país, especialmente os que envolvem motociclistas. Isso porque além do alto risco de morte, as vítimas costumam ter sequelas, tirando-os precocemente do mercado de trabalho, por exemplo. Para combater esses acidentes, principalmente os que poderiam ser evitados, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), vem realizando fiscalizações de trânsito e oferecendo curso gratuito de pilotagem para motociclistas habilitados da cidade. As aulas serão retomadas nesta segunda-feira (15).

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lembrou que nos últimos anos, principalmente durante a pandemia de Covid-19, o número de motos cresceu, devido a questões socioeconômicas e de mobilidade urbana, o que exige maior atenção das autoridades.

A Ordem Pública de Volta Redonda, através da Guarda Municipal (GMVR), vem realizando fiscalizações que têm como alvo os condutores sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e as motocicletas sem equipamentos obrigatórios de segurança. O objetivo é combater atos irresponsáveis e garantir a segurança de todos no trânsito.

“Nas regras de trânsito, os veículos maiores têm sempre que proteger o menor, e o motociclista é mais vulnerável. Infelizmente hoje os condutores de motocicleta têm se envolvido em acidentes, muitos lamentavelmente graves e até fatais. Dirigir é um compromisso com a sua vida e com a vida do outro, então a pessoa que conduz um veículo precisa ser habilitada, é lei. Acreditamos que a educação é o caminho para a diminuição do número de acidentes. Por isso, além do combate às irregularidades, o Poder Público oferece desde o ano passado um curso gratuito para motociclistas habilitados com o piloto profissional e multicampeão Helder Shad. Queremos evitar acidentes e salvar vidas. O foco é a segurança”, destacou o secretário.

Capacitação para motociclistas

No curso de pilotagem os alunos aprendem técnicas que ajudam a prevenir acidentes, além de noções de educação no trânsito. A capacitação conta com conteúdo teórico e prático e é ministrada pela escola do multicampeão e piloto profissional Helder Shad. A capacitação ocorre às segundas-feiras, no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube. A parte teórica conta com a participação do corregedor da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetor Valdo Rocha.

Ao todo são oito horas de aula. Entre os assuntos abordados estão o uso correto dos freios em pista reta ou curva, aceleração, posicionamento correto da motocicleta, uso do equipamento de segurança, manutenção preventiva do veículo, entre outras técnicas.

De acordo com o piloto e professor do curso, Helder Shad, a maior procura pela capacitação tem sido a de motociclistas acima de 30 anos de idade.

“Tem pessoas, por exemplo, que nos procuram porque querem fazer uma viagem mais segura com a sua motocicleta e lá encontraram esse suporte. No curso, ensinamos situações básicas como frear. Os alunos aprendem a frear a motocicleta da maneira correta, e isso ajuda a evitar um acidente. Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade quando tem um garupa, então ela pode levar o garupa dela para fazer o curso junto. É tudo visando a segurança no trânsito”, disse Shad, informando que todos os participantes recebem um certificado reconhecido internacionalmente.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, na Semop, que fica na Ilha São João, ou pelo telefone (24) 3340-2290. Nos horários das 9h às 11h30 e das 14h às 17h30. Os interessados precisam ter CNH e possuir moto de qualquer categoria, já que as aulas ocorrem no veículo do aluno.