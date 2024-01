Deputado estadual Munir Neto participou da inauguração, ao lado da secretaria municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 14/01/2024 11:26

Volta Redonda - Os moradores do Vale Verde, em Volta Redonda, ganharam uma nova área de esporte e lazer na manhã deste sábado (13). A Praça e Campo de Grama Sintética Maria Neuza de Souza ‘Naná’, que fica na Rua Nossa Senhora de Fátima (Morro do Quiabo), foram construídas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

O local conta com parquinho infantil e pintura artística no piso; além disso, foi construído um campo de grama sintética e cercado com alambrado para conforto dos jogadores e segurança das famílias. O entorno da área de lazer também foi revitalizado com a construção de calçadas, reforma e caiação de meios-fios, pintura, tratamento paisagístico e iluminação pública. A equipe da Secretaria de Infraestrutura ainda fez limpeza geral no bairro.

O prefeito Antonio Francisco Neto afirma que cada entrega de uma nova área de lazer para as famílias de Volta Redonda é motivo para comemoração.

“São ações como essa que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos moradores. As famílias precisam contar com espaços públicos bonitos e seguros para a prática de atividades físicas e lazer”, disse.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, reforçou que a construção e reforma das áreas de esporte, lazer e convivência é apenas uma parcela do trabalho de sua equipe, que é responsável pela manutenção de toda cidade, mas que é a mais gratificante.

“É muito bom ver o sorriso no rosto das pessoas quando encontram um local perto de casa para relaxar, trazer as crianças para brincar e praticar esporte. E estamos fazendo isso em toda a cidade”, falou Poliana, agradecendo a dedicação da equipe da secretaria.

O vereador Rodrigo de Àvila (Rodrigo Nós do Povo) agradeceu o governo municipal por mais uma obra no bairro Vale Verde.

“Nosso bairro está ficando cada vez mais bonito. É com felicidade que compartilho esse momento com outros moradores. Em setembro, ganhamos a revitalização da Praça Oscalina Peixoto Ferreira, e hoje uma nova área de esporte e lazer”, agradeceu o vereador.

O deputado estadual Munir Neto esteve presente no evento e destacou as parcerias que vêm ajudando na reconstrução de Volta Redonda.

“Quero parabenizar a toda equipe da SMI pelo trabalho que vem sendo feito em toda a cidade, deixando Volta Redonda mais bonita. Quando o Neto retornou para a prefeitura, Volta Redonda estava com muitas dificuldades em todas as áreas. Em um esforço conjunto com o Governo do Estado, nossa cidade está sendo reconstruída. Hoje podemos ver uma cidade totalmente diferente ”, ressaltou.