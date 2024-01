Obra de drenagem faz parte de uma série de melhorias que o Vale Verde e entorno vêm recebendo do governo municipal - Gabriel Valente/SMI PMVR

Publicado 15/01/2024 10:30

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda segue investindo no trabalho de prevenção e melhoria estrutural de espaços públicos para evitar transtornos provocados pelas fortes chuvas. O mais recente foi iniciado na Rua Paraíso das Garças, no bairro Vale Verde, onde a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) iniciou a construção de uma rede de drenagem de água pluvial.

“Os moradores reclamavam de enchentes em dias de fortes chuvas. O local não tinha drenagem da água da chuva e estamos construindo um sistema com manilhas em um trecho de 40 metros”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

De acordo com a SMI, além das manilhas de 1,5 metro de diâmetro cada, serão construídos 15 pontos de captação de água da chuva, distribuídos entre ralos e mata-burros.

“É uma escavação bem profunda, e a previsão é de concluirmos a obra na próxima semana, de acordo com a condição do clima ao longo dos dias. E, depois que terminarmos, vamos asfaltar a via, principalmente o trecho que estava deteriorado por conta do tempo e da chuva”, acrescentou Poliana.

Além do Vale Verde, a secretaria de Infraestrutura de Volta Redonda está terminando obra de drenagem na Rua 1.021, no Santo Agostinho, e já concluiu outras nos bairros Padre Josimo, onde as equipes estão instalando os ralos na Rua N; Casa de Pedra, na Praça Oscar Cardoso; e na Avenida Nossa Senhora do Amparo.

Revitalização de espaços de esporte e lazer

A obra de drenagem faz parte de uma série de melhorias que o Vale Verde e entorno vêm recebendo do governo municipal. No último fim de semana, a prefeitura entregou uma nova área de esporte e lazer aos moradores: a Praça e Campo de Grama Sintética Maria Neuza de Souza ‘Naná’, que fica na Rua Nossa Senhora de Fátima (Morro do Quiabo), construídas pela secretaria de Infraestrutura.

O local conta com parquinho infantil e pintura artística no piso; além disso, foi construído um campo de grama sintética e cercado com alambrado. O entorno também foi revitalizado com a construção de calçadas, reforma e caiação de meios-fios, pintura, tratamento paisagístico e iluminação pública.

Em maio do ano passado, a prefeitura entregou a revitalização da praça de lazer Vanderlei Soares Lima (Sr. Delei), na Rua Campinas. O espaço, que leva o nome de um antigo morador da localidade, recebeu pintura geral da área de lazer, recuperação dos brinquedos, paisagismo, reforma do campo de futebol e vestiários. O investimento foi feito com recursos do município.

“Avançamos muito com obras importantes desde que retornamos em 2021; muitas melhorias já foram entregues, mas sabemos que ainda há mais para fazer. E o trabalho continua com asfalto, drenagem, contenção, reforma onde estiver precisando, segurança. Volta Redonda está voltando a ser o lugar em que sempre sonhamos viver”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.