Colônia de férias será entre os dias 22 e 26 de janeiro, nos ginásios poliesportivos dos bairros, para crianças entre 7 e 15 anosCris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 15/01/2024 18:59

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda aumentou em 150% o número de vagas para a Colônia de Férias de Verão 2024. Com isso, poderão participar das atividades gratuitas 4.500 crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos de idade. A colônia de férias irá acontecer entre os dias 22 e 26 de janeiro, nos ginásios poliesportivos dos bairros Açude, Retiro, Siderlândia, 249, Santa Cruz, Santo Agostinho, Três Poços e Vila Rica (Jd. Tiradentes); além do Campus Três Poços do UniFOA e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Roma II. A programação contará ainda com atividades em parceria com o Sesc (Serviço Social do Comércio), por meio do projeto Sesc Verão, que serão realizadas no Parque Aquático Municipal, e com uma palestra com o bicampeão olímpico de vôlei, Giovane Gávio.

As inscrições para a Colônia de Férias de Verão 2024 tiveram início nessa quinta-feira (11), e podem ser feitas em um dos dez polos participantes ou em todos os Cras do município, das 8h às 11h, e das 13h30 às 16h30. Serão disponibilizadas 250 vagas por turno para cada local: período da manhã, das 8h às 11h; e à tarde, das 13h30 às 16h30, e os responsáveis deverão indicar qual o horário escolhido na hora da matrícula. As atividades no Campus Três Poços ocorrerão somente no período da manhã; e no Cras Roma II, apenas à tarde.

Para o procedimento de inscrição, é necessário levar um documento de identidade do menor. O responsável também deverá preencher e assinar uma ficha com as autorizações para a participação das atividades e passeios.

“Com este aumento no número de vagas, vamos conseguir receber o máximo de crianças e adolescentes, garantindo muita diversão, prática esportiva e integração social na última semana de férias. Estamos preparando tudo com muito carinho e os alunos participantes receberão também uma camisa personalizada e lanche todos os dias”, destacou a secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

Muita diversão

A Colônia de Férias de Verão 2024 vai oferecer oficinas de dança, lutas (taekwondo, judô, capoeira, defesa pessoal e kickboxing), jogos de tabuleiro, gincanas, jogos de salão e outras atividades recreativas.

Também serão promovidos dois passeios: para o Parque Aquático Municipal, na Ilha São João; e outro ao Ginásio Poliesportivo do bairro São Geraldo, onde ficam as escolinhas de ginástica artística e de trampolim da cidade.

Sesc Verão

A Colônia de Férias será encerrada com chave de ouro. No dia 26, acontecerão atividades em parceria com o projeto Sesc Verão. No Parque Aquático Municipal será montado um espaço com jogos de salão, brincadeiras recreativas, atividades esportivas, educativas e culturais, além de uma apresentação musical com diversos ritmos que embalam o verão.

No mesmo dia, acontecerá no ginásio poliesportivo da 249 uma palestra com o bicampeão olímpico de vôlei, Giovane Gávio, que fará uma apresentação esportiva contando um pouco da sua trajetória e, em seguida, realizará uma vivência da modalidade com os alunos.