Policiais revistaram o autor das ameaças e encontraram na cintura dele uma pistola .40, com 11 munições - Divulgação/PMERJ

Policiais revistaram o autor das ameaças e encontraram na cintura dele uma pistola .40, com 11 muniçõesDivulgação/PMERJ

Publicado 15/01/2024 18:30

Volta Redonda - Policiais militares prenderam um homem de 35 anos, na noite deste domingo (14), após ele supostamente ter ameaçado três pessoas com uma arma de fogo, na Rua Nova York, no bairro Volta Grande, em Volta Redonda. De acordo com as informações da PM, as guarnições foram acionadas para atender a um chamado por violência doméstica.

Chegando ao local, os PMs encontraram as vítimas - duas mulheres, de 41 e 33 anos, e um homem de 39, que não tiveram a relação com o autor esclarecida - que informaram que o suspeito havia dito que iria “encher a casa deles de tiros e matar todo mundo”. Os policiais então revistaram o autor das ameaças, e encontraram na cintura dele uma pistola .40, com 11 munições.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda). Uma das vítimas informou que o acusado tinha mais uma arma, e a autoridade policial solicitou aos PMs que fossem até a casa do homem - junto com a vítima - para recolher a outra arma. Chegando ao local, a vítima mostrou aos policiais militares onde ficava a arma - uma pistola .380. Os PMs recolheram ainda três carregadores; 17 munições .380 e cinco munições de fuzil 556.

O acusado permaneceu preso por porte de arma de fogo de calibre restrito (munições de fuzil); porte de arma de fogo de calibre permitido e ameaça.