Mutirões mensais são em centro cirúrgico oftalmológico móvel instalado na Ilha São João - Cris Oliveira/Secom PMVR

Mutirões mensais são em centro cirúrgico oftalmológico móvel instalado na Ilha São João Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 15/01/2024 16:25

Volta Redonda - O projeto “Revi-VER”, implantado pela Prefeitura de Volta Redonda em junho de 2021, realizou cerca de 14,5 mil cirurgias de catarata no período, todas pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Os procedimentos acontecem em um centro cirúrgico oftalmológico móvel instalado na Ilha São João, com exceção para os pacientes com idade avançada ou com alguma comorbidade, que precisam de sedação. Nesses casos, a cirurgia é realizada no Hospital São João Batista (HSJB). O projeto segue em 2024 com mutirões mensais: a etapa de janeiro aconteceu nesta semana, e a de fevereiro já está programada.

Qualquer morador de Volta Redonda com diagnóstico de catarata pode participar. Basta comparecer à Unidade de Saúde da Atenção Primária mais próxima da residência do paciente, munido do Cartão SUS, CPF, documento com foto, comprovante de residência e o encaminhamento para a cirurgia, que pode ser das redes pública ou privada de saúde. Assim, por meio da Unidade Básica de Saúde, o paciente será inserido no sistema e convocado para o “Revi-VER”. Os pacientes já cadastrados devem aguardar serem chamados.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, afirmou que o projeto “Revi-VER” foi um grande acerto do governo municipal. “Quando o Neto (Antonio Francisco – prefeito de Volta Redonda) retornou à prefeitura, havia um grande número de pacientes esperando pela cirurgia de catarata no município, e com esse programa agilizamos os procedimentos. O ‘Revi-VER’ é um sucesso e hoje faz parte do trabalho de reestruturação da rede de atenção oftalmológica do município”, falou.

A primeira etapa do ano entre terça (9) e sexta-feira (12). Foram realizadas 700 cirurgias; 632 exames de biometria para o pré-operatório; e 325 Capsulotomia Yag Laser, procedimento pós-operatório para tratar a opacificação da cápsula posterior do cristalino na Ilha São João. Também houve 430 OCTs (Tomografias de Coerência Óptica), exame que permite avaliar diversas estruturas oculares por meio da emissão de feixes de luz para obter as imagens, realizadas no Centro Oftalmológico Municipal, no Estádio Raulino de Oliveira; e 30 cirurgias no Hospital São João Batista.