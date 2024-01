Equipamentos de segurança acompanharão 24 horas a Apae-VR, assim como éfeito nas escolas da rede municipal - Jean Alves/Semop PMVR

Publicado 17/01/2024 11:15

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), passará a monitorar por câmeras a Apae-VR (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda). A entidade, localizada no bairro Sessenta, é uma das conveniadas ao projeto do Governo Municipal de instalação de equipamentos de segurança com acompanhamento 24 horas, assim como escolas da cidade.

O secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, juntamente com um representante da Vegas Vigilância e Segurança - empresa responsável pela instalação das câmeras - realizou pessoalmente uma visita técnica à Apae. Ele comentou sobre esse novo modelo de monitoramento que será adotado na entidade.

“Esse era um desejo da entidade, uma solicitação do deputado Munir (Neto) e também uma orientação do prefeito Neto. Estamos ampliando o sistema de monitoramento, de oito para 16 câmeras na Apae, para que possamos trazer mais segurança, não só para os assistidos, mas para todo o patrimônio e administração. Este serviço virá através da empresa Vegas Vigilância e Segurança, que é a nossa parceira, e o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), no qual teremos monitoramento 24 horas por dia”, disse Luiz Henrique, informando que a instalação das novas câmeras tem início nesta quarta-feira (17).

O presidente da Apae-VR, Mário Vitor Lopes Neto, agradeceu a parceria e lembrou que a entidade já sofreu recentemente com furtos.

“Fico muito feliz com a visita do coronel Henrique, do Gil da Vegas. Juntos, nós estamos fazendo uma ampliação das câmeras para que possamos dar mais segurança a nossa entidade. Tivemos alguns incidentes há um tempo e com essa nova formatação nós vamos minimizar ou acabar com eles completamente”, disse Mário Vitor.

O deputado estadual Munir Neto, que também esteve presente na visita à Apae, celebrou a parceria que visa aumentar a segurança da entidade.

“É como o prefeito Neto diz: é muito importante valorizarmos essas entidades beneficentes que realizam um trabalho de excelência e chegam muitas vezes onde o Poder Público não consegue alcançar. Com mais segurança, temos certeza que o atendimento aos usuários será cada vez melhor”, concluiu.

A Apadefi (Associação de Pais e Amigos Deficientes Físicos), no bairro Retiro, e a Creche Irmã Zilá, no Belmonte, são outras unidades conveniadas ao projeto da Ordem Pública de Volta Redonda. Outras entidades da cidade também serão monitoradas pelo Ciosp em breve.