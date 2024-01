1ª Feira Cultural 'Xica Manicongo' será no dia 27 de janeiro, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília - Arquivo/Secom PMVR

1ª Feira Cultural 'Xica Manicongo' será no dia 27 de janeiro, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa CecíliaArquivo/Secom PMVR

Publicado 17/01/2024 18:15

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda, em parceria com outros órgãos municipais, informa que estão abertas até esta sexta-feira (19) as inscrições para participar da 1ª Feira Cultural “Xica Manicongo”, que acontecerá próximo dia 27 de janeiro embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. Podem se inscrever, preferencialmente, pessoas LGBTI+ e pessoas negras que trabalham com economia criativa.

As inscrições podem ser feitas pela internet por meio do endereço https://forms.gle/tqxWm9ym3TAavheh9. São 20 vagas disponíveis para expositores. A prioridade para seleção seguirá uma ordem: Pessoas trans e travestis; Pessoas LGBTI+; Pessoas negras e indígenas; e Público em geral. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a SMDH pelo telefone 3339-9215.

De acordo com a SMDH, o objetivo da intervenção é proporcionar à comunidade LGBTI+ e ao movimento negro espaço de fomento para a economia criativa através da ocupação dos espaços públicos por empreendedores, incentivando o consumo e o trabalho livre de preconceitos.

A ação também visa despertar a população em geral para a importância do Combate à LGBTIfobia e fomentar respeito à cidadania das pessoas LGBTQI+ e negras, além de fortalecer o movimento cultural e incentivar acesso aos serviços públicos do município.

Durante a feira, que acontece no próximo dia 27, das 9h às 15h, também será divulgado o processo eleitoral do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa LGBTI+.