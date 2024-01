Material apreendido foi encaminhado para a 93a DP (Volta Redonda), para o registro da ocorrência - Divulgação/PMERJ

Publicado 18/01/2024 14:21

Volta Redonda - Policiais militares do 28o batalhão da PM apreenderam farta quantidade de drogas, além de uma granada, munições de arma de fogo e material do tráfico, em uma casa na Vila Brasilia, em Volta Redonda. O flagrante foi a noite desta quarta-feira (17).

De acordo com as informações da Polícia Militar, a guarnição do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia) recebeu informações de que suspeitos de tráfico estariam fazendo a “endolação” (embalagem) de drogas para venda em uma casa na Rua H.

Chegando ao endereço citado, os policiais conseguiram avistar um elemento fugindo, mas não foi possível alcançá-lo, de acordo com os PMs. Os policiais fizeram uma busca pelo local e encontraram uma granada; 16 munições calibre 9mm intactas; uma colmeia (caixa) para munições; 140 sacolés de cocaína; 206 trouxinhas de maconha; sacola contendo aproximadamente 500g de cocaína; 220 pedras de crack; aproximadamente 1,2kg de maconha; quatro balanças de precisão; 300 eppendorf vazios; e 10 mil etiquetas de tráfico.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para o registro da ocorrência.