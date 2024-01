Empresa responsável pelo serviço já realizou mais de 90% dos serviços de alvenaria - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 18/01/2024 15:39

Volta Redonda - O novo prédio da Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, localizado no bairro Voldac, em Volta Redonda, deve ter a construção de seu segundo andar concluída em breve. No momento, a empresa responsável pelo serviço já realizou mais de 90% dos serviços de alvenaria – em que são erguidas as paredes do pavimento – além de aplicação do emboço nos banheiros, auditório, biblioteca e área de circulação.

Ao mesmo tempo, está sendo executada a montagem da estrutura metálica do auditório, começando pelas chapas-base para depois realizar a colocação do vigamento metálico. Assim que a estrutura metálica for colocada, será realizada a montagem da laje pré-moldada, com previsão para concretagem da laje na primeira quinzena de fevereiro.

O projeto da nova escola prevê um total de três andares, por meio de um investimento de R$ 3,6 milhões. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), responsável pela fiscalização da obra, a instituição de ensino, quando concluída, oferecerá uma melhor estrutura para os seus 71 alunos, que incluem estudantes cegos, com baixa visão e deficiência múltipla (deficiência visual associada a outras deficiências).

Os dois primeiros andares da escola terão salas de estar, de estimulação precoce e visual, avaliação, informática, música, alfabetização e apoio, além da Direção e Secretaria. Eles também oferecerão comodidades como refeitório, banheiros para funcionários e alunos (incluindo acessibilidade), elevador, cozinha, despensa, depósito, auditório e biblioteca, entre outras áreas.

Atendimento para Volta Redonda e região

Para oferecer toda essa estrutura, foi preciso demolir a antiga escola, o que também permitirá a construção de um Jardim Sensorial no terceiro pavimento, em que será trabalhada a exploração sensorial, oferecendo aos estudantes a oportunidade de explorar diferentes texturas, cheiros e sabores de diversas partes das plantas.

“Nós buscamos, desde 2021, entregar para a população a Volta Redonda em que todos sonhamos viver. Por isso, não podemos esquecer de ninguém, e a nova Escola Dr. Hilton Rocha vai oferecer a esses estudantes a melhor estrutura, quando concluída”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

A Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha atende não apenas aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda, mas também de municípios vizinhos e estudantes de escolas particulares e da comunidade. Os alunos são divididos em três faixas etárias (crianças, adolescentes e adultos), com Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno, além de reabilitar as pessoas que perderam ou estão em processo de perda da visão.

“O acesso à educação é direito de todos, e tenho certeza que a nova escola, reconstruída e ampliada, oferecerá a estrutura que os alunos tanto precisam e merecem”, disse o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.