Coordenadoria Executiva de Deliberação Religiosa já realizou cerca de 200 atendimentos desde sua criação, em agosto de 2023 - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 18/01/2024 15:26

Volta Redonda - A Coordenadoria Executiva de Deliberação Religiosa da Prefeitura de Volta Redonda (CEDR) já realizou cerca de 200 atendimentos a instituições religiosas desde sua criação, em agosto de 2023. A CEDR tem o papel de auxiliar as instituições em diversas solicitações ao Governo, como orientação para retirada de documentação, regularização de alvarás, eventos e demais solicitações ao poder público municipal. O trabalho, coordenado pelo bispo Laydson Cruz – que também é ex-vereador de Volta Redonda – auxiliou, principalmente, instituições ligadas a credos religiosos – evangélicas, católicas, espíritas e religiões de matriz africana.

“Fazemos contatos para fortalecer as instituições que tenham projetos de atendimento à população mais carente. Muitas vezes esse trabalho é feito por instituições religiosas, que precisam de ajuda para legalizar as ações”, explicou Laydson.

“Observamos problemas documentais, questões de alvará e outras necessidades que são comuns. Conhecemos a demanda e fazemos visitas presenciais para intermediar as soluções”, acrescentou, ressaltando que essas ações assistenciais beneficiam muitas pessoas e devem ser incentivados pelo Poder Público.

O prefeito Antonio Francisco Neto reiterou que a importância do trabalho dessa assessoria está justamente em fazer a ponte entre as organizações responsáveis pelos projetos sociais e o Poder Público. “O objetivo é que as ações possam ganhar força legal e mais apoio governamental”, afirmou.

O escritório fica na Subprefeitura do Retiro, na Avenida Antônio de Almeida, nº 70, no bairro Retiro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Parceria em ações contra a intolerância religiosa

A equipe também participou, na semana passada, de uma reunião com a secretária municipal de Políticas para Mulher e Direitos Humanos (Smdh), Glória Amorim, sobre intolerância religiosa. O objetivo é que a assessoria também passe a participar e promover ações voltadas para o tema.