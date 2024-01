Temporal derrubou árvore em cima de veículo na Rodovia dos Metalúrgicos, mas sem registro de feridos - Reprodução

Publicado 18/01/2024 18:22 | Atualizado 18/01/2024 18:36

Volta Redonda - Um temporal de cerca de 30 minutos, na tarde desta quinta-feira (18), causou a queda de uma árvore em cima de um veículo, na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada por volta de 15h, na altura do bairro Vila Rica/Jardim Tiradentes, e segundo informou a prefeitura, por meio da secretaria municipal de Comunicação (Secom), equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da Guarda Municipal foram ao local, não havendo registro de feridos.

Outra queda de árvore de grande porte também interrompeu a principal via de acesso do bairro Jardim Belvedere, a Avenida Cristóvão Moreira da Silva. A árvore com cerca de seis metros de altura ficou atravessada na pista, impossibilitando a passagem de veículos. Motocicletas conseguiam passar somente pela calçada, e os carros tinham que pegar um desvio pela Rua Romeu da Costa Vieira. A pista foi liberada cerca de uma hora após o fim da chuva, pelas equipes da Semop.

A chuva forte, com nuvens carregadas, veio depois de uma manhã de sol forte e muito calor na cidade. Em cerca de 30 minutos foram 26 milímetros de água, com ventos de até 45 km/h e muitos relâmpagos, além de granizo.

Segundo informou a Secom, as duas ocorrências de quedas de árvore foram as de maior porte registradas na cidade até ás 18h. Houve pontos esparsos de alagamentos, mas sem registro de maiores transtornos. As equipes de plantão da Semop, da Defesa Civil e da secretaria municipal de Infraestrutura foram para as ruas atuar na limpeza e desobstrução das vias. A Secom salientou ainda que a Defesa Civil continua atuando no regime de Alerta de Verão, com equipes de prontidão 24 horas.