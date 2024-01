Homem foi condenado por tráfico de drogas, associação para produção e tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo - Divulgação/PCERJ

Publicado 18/01/2024 21:03

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam nesta quinta-feira (18) no bairro Três Poços, em Volta Redonda, um homem de 24 anos. Os policiais cumpriram um mandado de prisão condenatório por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma, expedido pela Justiça em 8 de janeiro deste ano. O homem foi preso em casa, na Rua Santa Rita.

O crime pelo qual ele foi condenado pela Justiça foi cometido em 28 de novembro de 2020: após uma troca de tiros com policiais, no bairro Três Poços, o homem foi preso em flagrante com 20 sacolés de cocaína, um revólver calibre 38 com numeração raspada, seis munições e dinheiro em espécie.

Ele foi julgado e condenado por tráfico de drogas, associação para produção e tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A pena foi de 14 anos, 8 meses e 20 dias em regime fechado.

O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.