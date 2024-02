Corpo em decomposição foi encontrado em cabana improvisada em área de mata no bairro Nova Primavera - Reprodução/GMVR

Publicado 05/02/2024 20:23

Volta Redonda - O corpo de um homem, aparentando cerca de 50 anos de idade, foi encontrado em avançado estado de decomposição e com as mães e os pés amarrados, em uma cabana improvisada, no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda, nesta segunda-feira (5).

Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) foram acionados pelo funcionário de uma empresa de telemarketing, que encontrou o corpo, parcialmente carbonizado em uma espécie de cabana improvisada, próximo a uma área de mata no bairro

O caso foi registrado na 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda).