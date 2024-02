?Projeto Integrare? foi criado para integrar serviços e secretarias para atendimento à população em situação de rua - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 08/02/2024 18:07

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), promoveu nesta quinta-feira (8) mais uma ação do ‘Projeto Integrare’, criado com o objetivo de integrar diferentes serviços e secretarias para fazer identificação, acolhimento e atendimentos à população em situação de rua.

Durante toda a manhã, a secretaria, através das equipes do Centro Pop, Abordagem Social e Departamento de Proteção Especial (DPES), ofertou um café da manhã para a população em situação de rua na Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado, e realizou uma série de ações como encaminhamento para segunda via de documentos, orientações para serviço socioassistenciais, entre outros.

A ação contou com a parceria das secretarias municipais de Saúde (SMS), através das equipes do “Consultório na Rua” (CnaR) e Saúde Mental; de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) e de Cultura (SMC). A SMS promoveu o acolhimento do Centros de Atenção Psicossocial (Caps AD), aferição de pressão, testes rápidos e orientações. Já a SMDH estava presente através do Departamento de Direitos Humanos e a pasta da Diversidade de Gênero.

A secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte, ressalta que o objetivo é cuidar desse público de forma integral.

“Criamos esse projeto com o objetivo de promover a integração de toda a administração municipal e cuidar da nossa população integralmente. Assim, podemos reunir num mesmo local diversos serviços”, disse a secretária.