Agentes cumpriram mandado de prisão relativo a assassinato em maio de 2023, em Feira de Santana, na BahiaDivulgação/PCERJ

Publicado 08/02/2024 11:12

Volta Redonda - Policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), sob a coordenação do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado adjunto José Carlos Neto, prenderam na tarde desta quarta-feira (7) uma mulher de 27 anos, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda. Os agentes cumpriram um mandado de prisão temporária por homicídio, relativo a um assassinato ocorrido em maio de 2023, em Feira de Santana, na Bahia.

A mulher foi presa no Viaduto Castelo Branco, na Ponte Alta, depois de um trabalho de inteligência e monitoramento de informações, e o mandado de prisão foi expedido em 19 de setembro de 2023 pela comarca de Feira de Santana (BA).

A mulher é acusada de ser a mandante do homicidio praticado em 31 de maio de 2023, por volta das 21h45, em Feira de Santana (BA), onde a vitima foi atraída até a portaria do condomínio onde vivia, quando foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados por um homem ainda não identificado. Todo o ato foi gravado e postado nas redes sociais.

A acusada teria atribuído à vítima a autoria do furto de um colar de ouro e um anel de esmeraldas, subtraídos da sua residência. A informação é que dias antes do fato, a vítima esteve com a acusada e um amigo no endereço, onde fizeram um churrasco e mantiveram relações sexuais. A acusada fala em um video sobre o furto, com ameaças direcionadas à vitima e portando uma arma de fogo municiada.

A presa foi recolhida ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.