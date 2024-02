Policiais civis da Deam fizeram reconstituição de feminicídio ocorrido em abril de 2023, no Aero Clube - Divulgação/Deam-VR

Volta Redonda - Policiais civis da Deam (Delegacia Especialidade de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda, sob a coordenação da delegada titular, Juliana Montes, fizeram na manhã desta quarta-feira (7) a reconstituição de um feminicídio, ocorrido em 9 de abril de 2023, no bairro Aero Clube, em Volta Redonda.

O autor foi preso em flagrante na época, acusado de assassinaram a esposa asfixiada e espancada, no Aero Clube. O acusado alegou que seu carro havia dado defeito no bairro, e que a vítima foi empurrar o carro e teria batido o rosto no chão. Ele afirmou ainda que chegou a tentar socorrer a vítima, mas que ela veio a óbito.

O resultado do laudo de necropsia afastou a versão apresentada pelo acusado, e foi levado em conta ainda o histórico de violência e uso de drogas do autor.