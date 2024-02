Pré-inscrição deve ser feita pela Internet, no site https://inscricaopvc.mepvr.com.br/ - Reprodução

Pré-inscrição deve ser feita pela Internet, no site https://inscricaopvc.mepvr.com.br/Reprodução

Publicado 07/02/2024 12:04

Volta Redonda - A direção do MEP-VR (Movimento Ética na Política de Volta Redonda) informa que já estão abertas as inscrições para o Pré-Vestibular Cidadão 2024. O programa de educação popular, criado em abril de 2000, está na 25ª edição, e já ajudou cerca de 800 estudantes a acessarem as universidades públicas e particulares, com a ajuda dos professores do programa, que são voluntários.

“O Pré-Vestibular Cidadão do MEP, tem como objetivo oferecer um complemento à educação básica de nível médio para jovens e adultos, em especial aos empobrecidos. Na linha cívico-humanitária busca capacitar os estudantes para acessarem às universidades em igualdade de condições com estudantes de outras instituições”, destaca o edital publicado na página do MEP-VR.

.

A pré-inscrição deve ser feita pela Internet, no site: https://inscricaopvc.mepvr.com.br/, até o dia 14 de fevereiro.

“São disponibilizadas 60 vagas para o ano de 2024, sendo 40 vagas para o pólo Niterói e 20 vagas para o pólo Retiro. Das vagas para cada pólo, 50% são para os candidatos que cursam o 3º ano do Ensino Médio e os outros 50% para quem já concluiu. O candidato na pré-inscrição manifesta em que pólo deseja estudar, considerando a área de abrangência de sua residência. Não serão admitidas escolhas a critério do candidato, salvo se justificadamente comprovado, e avaliado pela direção”, explicou a professora Joan Myrrha, responsável pelas inscrições.

Confirmação das inscrições é presencial

Nos dias 15 e 16 de fevereiro, das 16h às 19h30, os candidatos pré- inscritos deverão comparecer aos polos Niterói (anexo à Igreja Santo Antônio) ou Retiro (sede da Sociedade São Vicente de Paulo) - local de suas opções - com os documentos em cópias para efetivar a inscrição.

Os documentos são a ficha de inscrição impressa e preenchida corretamente; duas fotos 3x4; comprovante de regularidade de matrícula na instituição de ensino ou diploma/histórico do ensino médio, caso o candidato já tenha concluído; cópia do comprovante de residência; cópia do documento de identidade; se menor de 18 anos, cópia do documento de identidade do responsável legal; cópia do comprovante de vacinação contra a Covid-19. Se o candidato for menor de 18 anos, a presença do responsável é indispensável no ato da ratificação de inscrição. A pessoa que não fez a pré-inscrição (online) poderá se inscrever nos dias, 15 ou 16 de fevereiro.