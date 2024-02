Município recebeu 11 novos ônibus restantes do total de 21 adquiridos por duas das empresas que operam linhas municipais - Cris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda - Em continuidade ao processo de renovação de aproximadamente 20% da frota de veículos que circula no transporte público de Volta Redonda, o município ganhou nesta terça-feira (6) os 11 novos ônibus restantes do total de 21 recentemente adquiridos por duas das empresas que operam as linhas municipais. A apresentação dos veículos aconteceu na garagem da Viação Elite, no bairro Jardim Belvedere, com a presença de representantes de associações de moradores e da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU). Visando ampliar a oferta de viagens e o conforto dos passageiros, a medida atende também às condições para concessão do subsídio do governo municipal ao transporte público.

De acordo com a Gerência Operacional da viação, os novos ônibus são 0km e contam com melhorias em relação aos modelos atuais: suspensão a ar, que proporciona mais conforto aos passageiros; tecnologia Euro 6, que reduz a poluição do ar; além do elevador para cadeirantes que opera em uma porta exclusiva para pessoa com deficiência.

“A gente tem hoje uma frota registrada em torno de 140 veículos e haverá uma renovação geral de cerca de 20%. É importante dizer que saem de operação veículos mais antigos. Vai elevar significativamente a idade média da frota, porque a maioria dos veículos que estão saindo é de aproximadamente 15 anos de fabricação. Isso vai melhorar na questão de conforto para o usuário e, mais importante, a confiabilidade do serviço, porque o veículo mais novo opera melhor”, explicou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

Os novos veículos serão direcionados para atender as seguintes linhas: 155 - Circular 15 (que liga o Jardim Vila Rica ao Vila Americana); 205 - Água limpa x Conforto; 260 - Caieiras x Vila; 325 - Santa Cruz x Conforto; 510 - Padre Josimo Circular; 530 - Açude x Vila Rica (via Park Sul); 540 - Santo Agostinho x Açude.

Nesta semana, os novos ônibus estão passando por processos como emplacamento do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), revisão de entrega da concessionária e instalação de sistemas de bilhetagem, câmeras e GPS. A previsão é que eles comecem a operar nas linhas a partir do próximo dia 20.

Moradores conhecem novos veículos

Durante a apresentação, estiveram presentes presidentes e representantes de associações de moradores de bairros que serão beneficiados diretamente com a renovação da frota.

“Demos uma olhada no interior e estão aprovados. Agradeço o convite para a associação estar aqui hoje e ver o que os novos ônibus podem agregar ao nosso bairro. É importante, porque esse elevador para cadeirantes, que ajuda no transporte, vai ser muito bem recebido no Santo Agostinho. Tenho certeza que nossos moradores vão agradecer, principalmente os cadeirantes. Espero que os passageiros também ajudem a conservar, porque é um patrimônio”, disse Divino dos Santos, presidente da Associação de Moradores do bairro Santo Agostinho.

“É uma luta que já vem acontecendo há muito tempo, mas a gente não deixa de trabalhar em prol dos usuários. E a gente tá vendo o esforço da empresa pra tentar atender a todos. Hoje a gente tá aqui para visualizar essa situação nova, carros novos, vai chegar mais, eu creio que vai dar tudo certo”, afirmou Milton Pereira, que é presidente da Associação de Moradores do Jardim Vila Rica.

Renovação beneficiará mais bairros

Na última sexta-feira (2), a viação Cidade do Aço apresentou dez novos ônibus adquiridos para renovar a frota que atende as linhas municipais. Os veículos passaram por vistoria da STMU e vão atender a todas as linhas que a Viação Cidade do Aço opera, sendo elas: 180 (Roma – Conforto); 550 (Siderlândia); 520 (Belmonte) e 125 (Cajueiro – Siderópolis).

“Essa renovação faz parte do compromisso de melhorar o transporte público. É uma condição para a concessão do subsídio às empresas. Já melhorou, mas vamos continuar cobrando por mais melhorias para que o cidadão posso ser atendido de forma adequada, com horários sendo cumpridos, ônibus em condições confortáveis e mais horários para atender quem mais precisa”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.