Quatro pacientes passaram pelo procedimento de vitrectomia posterior no sábado (3) - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 05/02/2024 20:31

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, realizou um mutirão de cirurgias oftalmológicas nesse fim de semana. Quatro pacientes, sendo três mulheres e um homem, passaram pelo procedimento de vitrectomia posterior no sábado (3) com a equipe da médica Nina Rosa.

Os quatro pacientes tiveram alta hospitalar no mesmo dia da cirurgia e fizeram a consulta de revisão no dia seguinte, em estrutura montada na Ilha São João para exames pré e pós-operatórios do programa Revi-VER – mutirão de cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A vitrectomia é uma cirurgia oftalmológica que consiste na retirada do vítreo do globo ocular e em sua substituição por outra substância. Apesar desse procedimento ser utilizado para o tratamento de vários problemas oculares, as indicações mais frequentes são o descolamento da retina e a hemorragia vítrea.

O diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, afirmou que os mutirões de cirurgias vão seguir acontecendo nos finais de semana.

“A medida permite a manutenção da agende de cirurgias eletivas e ainda realize as cirurgias de emergência, já que o HSJB também é uma unidade de pronto atendimento. Neste sábado, realizamos cirurgias oftalmológicas, mas o hospital também faz os mutirões de cirurgias ortopédicas e de urologia nos finais de semana”, disse Faria.

Ele ressaltou o trabalho de excelência realizado na unidade pelas equipes da administração e médica e lembrou que os mutirões de cirurgias reduzem o tempo de espera dos pacientes e também contribuíram para que o hospital registrasse crescimento de 17,55% no número de cirurgias em 2023, com 5,244 procedimentos, em relação a 2022.

“Desde que a prefeitura retomou o controle da unidade, há três anos, o hospital tem recebido um grande volume de investimentos dos governos municipal e estadual, que garantiram a aquisição de novos equipamentos e a reforma de vários setores da unidade, além das obras de ampliação. Estamos tornando o São João Batista um espaço cada vez melhor para trabalhar e para quem busca atendimento”, reforçou o diretor-geral do hospital.