Pacientes da rede pública de Volta Redonda contam com novo espaço para realização de ressonância magnéticaCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 06/02/2024 10:26

Volta Redonda - Os pacientes da rede pública de saúde de Volta Redonda já contam com um novo espaço para a realização de exame de ressonância magnética. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), começou a oferecer o serviço para pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) em uma clínica na Rua 33, na Vila Santa Cecília.

De acordo com o Departamento de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da SMS, a nova unidade (localizada na Rua 33, nº 111, na Vila Santa Cecília) será dedicada para a rede pública municipal e vai disponibilizar cerca de 850 exames por mês, totalizando 10.250 procedimentos por ano.

“Com esse novo espaço, o exame de ressonância magnética será ofertado de forma mais rápida. E vai possibilitar a consolidação de diagnósticos, que por sua vez viabilizará o acesso mais ágil da população ao tratamento”, explicou a coordenadora do departamento, Sheila Rodrigues.

Na clínica são realizados diversos tipos de ressonância, com e sem contraste, como em articulações, coluna cervical, crânio, membros, tórax, artroressonância e enteroressonância, entre outros.

“Os cidadãos terão um atendimento mais rápido e eficiente com esse novo espaço, assim como aconteceu com a implantação do novo Laboratório Municipal. E com qualidade oferecida nos moldes de importantes unidades da rede particular”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

O prefeito Antonio Francisco Neto falou sobre mais esse avanço na saúde. “A gente está trabalhando para zerar as filas dos serviços mais procurados e com menos oferta, dentro das parcerias que existem. Assim como fizemos com os médicos nas unidades básicas e os mutirões de catarata, vamos ofertar mais exames para quem está aguardando pela ressonância. Estamos avançando e Volta Redonda está voltando a ser referência”, disse.