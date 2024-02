Nova rede terá 498 metros de tubulação, que serão instaladas na via de acesso à Fundação Beatriz Gama - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 06/02/2024 10:39

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) iniciou a construção de uma nova rede de abastecimento de água no bairro Retiro, que vai beneficiar cerca de 15 famílias na Rua Engenheiro Francisco Sabóia de Oliveira. De acordo com a autarquia, serão investidos R$ 133.247,74 para a melhoria.

“Essa obra está sendo realizada com recursos obtidos pelo ex-deputado federal Delegado Antônio Furtado, por meio de emenda parlamentar. Essas famílias utilizam água de poço e, com essa obra, terão acesso à água tratada”, explicou o diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC.

No total, a rede terá 498 metros de nova tubulação que serão instaladas na via, que dá acesso à Fundação Beatriz Gama (FBG). As equipes que trabalham na obra já começaram a escavação à beira da rua e a instalação dos tubos.

“A previsão é que a obra seja concluída em aproximadamente dois meses. É fundamental levar água potável a todos, e estamos trabalhando diariamente para que isso aconteça. São diversas intervenções pela cidade. E esse abastecimento vai melhorar ainda mais com a construção da nova Estação de Tratamento de Água (ETA), no bairro Aero Clube, duplicando nossa capacidade”, afirmou PC.