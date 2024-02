Suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados para a 93a DP (Volta Redonda) para registro da ocorrência - Divulgação/PMERJ

Publicado 07/02/2024 11:43

Volta Redonda - Policiais militares detiveram dois suspeitos de tráfico na manhã desta terça-feira (6), no bairro Três Poços, em Volta Redonda. De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição estava realizando uma operação policial no local, quando os PMs receberam uma informação de populares de que suspeitos estariam realizando tráfico de drogas no Condomínio Minha Casa, Minha Vida, na Avenida Paulo Erlei Abrantes.

Os policiais militares foram ao local e realizaram um cerco para abordar os suspeitos, que tentaram fugir. No entanto, os PMs conseguiram deter dois homens e com eles foram apreendidos 50 pinos de cocaína; 13 pedras de crack; 24 sacolés de maconha; dois rádios transmissores e uma mochila preta.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.