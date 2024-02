No total, foram apreendidos 760 mil cigarros falsificados em depósito no Aterrado - Divulgação/PCERJ

Publicado 09/02/2024 17:22 | Atualizado 09/02/2024 17:25

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) estouraram um depósito de cigarros falsificados no bairro Aterrado, em Volta Redonda. No local, foram apreendidos 760 mil cigarros falsificados, que seriam distribuídos em todo o Sul Fluminense, e ao final da operação, dois homens foram presos. A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (8).

De acordo com as informações da Polícia Civil, a 93a DP recebeu uma denúncia de que um homem estaria fazendo entrega possivelmente falsificados, no bairro Aterrado, por volta de 11h. Os agentes foram ao local e flagraram um suspeito. Dentro do veículo em que ele estava foram encontrados aproximadamente 750 maços de cigarro, com embalagens e etiquetas “de péssima qualidade”, segundo destacaram a Polícia.

O suspeito afirmou aos policiais que teria nota fiscal da mercadoria, no entanto, apresentou uma nota fiscal emitida em meados de 2023, que não correspondia à mercadoria que ele portava. A data de fabricação nos produtos encontrados era posterior à data de emissão da nota fiscal. Indagado onde teria comprado a mercadoria, o suspeito indicou o local aos policiais, um depósito.

Chegando ao local, os agentes foram recebidos por uma mulher, que disse que realmente o local funcionaria como depósito de cigarros, mas no momento nenhuma mercadoria estava armazenada lá. O responsável pelo depósito não foi localizado, e os policiais prosseguiram com a diligência, e através de um levantamento do setor de inteligência, identificaram o local onde seria a distribuidora dos cigarros para toda a região Sul Fluminense.

No local, segundo a Polícia Civil, funciona um depósito de diversas mercadorias e em vistoria foram localizadas diversas caixas contendo maços de cigarros de origem duvidosa, com embalagens e etiquetas de péssima qualidade e lacres da Receita Federal falsos. O dono do depósito, ao ser indagado a respeito da mercadoria, disse que havia apenas notas apenas de parte dos cigarros, de uma fábrica reconhecida. No entanto, foram apreendidos aproximadamente outros 38 mil maços de cigarros sem notas, totalizando 760 mil cigarros. O responsável pelo local e o motorista que teve os cigarros apreendidos em seu veículo foram encaminhados para a 93a DP (Volta Redonda) onde foram autuados em flagrante e permaneceram presos.