Solenidade foi realizada na manhã desta sexta-feira (9), seguida por um café, na sede da corporação, na Ilha São João - Jean Alves/Semop PMVR

Solenidade foi realizada na manhã desta sexta-feira (9), seguida por um café, na sede da corporação, na Ilha São JoãoJean Alves/Semop PMVR

Publicado 09/02/2024 18:03

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) completa 69 anos neste 9 de fevereiro. Para celebrar o aniversário, uma solenidade foi realizada na manhã desta sexta-feira (9), seguida por um café, na sede da corporação, na Ilha São João.

O comandante da corporação, inspetor Silvano de Paula, enfatizou que a Guarda Municipal é primordial na segurança primária do município e tem realizado um trabalho de proximidade com a comunidade, com resultados positivos.

“A Guarda Municipal é a corporação que está mais próxima da comunidade, é a que tem um maior pertencimento ao município. Praticamente todos os agentes moram aqui, então sabem das peculiaridades de Volta Redonda e isso facilita, e muito, a nossa atuação”, disse Silvano de Paula, agradecendo aos guardas municipais que fizeram parte dos 69 anos da GMVR.

Pilar da segurança pública

Hoje, a GMVR faz parte da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), criada em 2021 para impulsionar a área da segurança pública na cidade. A secretaria tem como objetivo integrar os órgãos de segurança pública do município e promover investimentos que modernizem e auxiliem nas ações de prevenção e repressão às práticas delituosas.

O subsecretário municipal de Ordem Pública (Semop), subtenente Amauri Pego, destacou a importância dos guardas municipais nas ruas de Volta Redonda e lembrou que a corporação é um pilar da Semop.

“Meu pai foi guarda municipal e eu acompanhei a evolução da corporação. A gente luta por uma Guarda melhor, porque nós somos usuários do nosso trabalho; seja no trânsito, na garantia da ordem. Queria lembrar que a Semop hoje só existe graças à Guarda Municipal, que é um dos pilares da nossa secretaria. Sem vocês, guardas municipais, nada acontece. Contamos com vocês e contem conosco da mesma forma. Muito obrigado pelo o que têm feito e fazem por Volta Redonda”, disse Pego.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou o trabalho promovido pela GMVR, e falou sobre os investimentos que têm sido realizados pelo governo municipal.

“Parabenizo a Guarda Municipal pelos seus 69 anos e a todos os profissionais que ajudaram a forjar essa tão importante força de segurança, que hoje ocupa um papel importantíssimo na garantia da segurança do cidadão volta-redondense. Em breve, vamos viver uma nova fase, com investimentos que podem agregar ainda mais valor e tecnologia ao profissional de segurança pública. Contem com a Ordem Pública, pois estamos juntos na busca por um resultado infinitamente melhor”, disse Luiz Henrique.

O prefeito Antonio Francisco Neto também parabenizou a todos os guardas municipais e lembrou que a criação da Guarda Municipal se mistura com a história de Volta Redonda.

“A Guarda Municipal foi criada através da primeira lei municipal de Volta Redonda. É uma corporação que se mistura com a história da nossa cidade. Não temos medido esforços para garantir boas condições de trabalho aos nossos agentes, para que eles continuem realizando este belíssimo trabalho como fazem. Em breve, teremos as novas viaturas, câmeras corporais, tudo para tornar o serviço mais eficiente e transparente”, destacou Neto.

69 anos de história

Criada em 9 de fevereiro de 1955 através da Lei Municipal nº 1, a Guarda Municipal de Volta Redonda foi, durante um período, a única força policial do município recém-emancipado de Barra Mansa. Atualmente são mais de 160 guardas municipais, uma frota de 105 veículos e patrulhas especializadas como a de Proteção ao Idoso, Escolar e Maria da Penha, dando assistência às mulheres vítimas de violência doméstica, além das UGCs (Unidades de Guarda Comunitária), garantindo um contato mais direto com as comunidades.