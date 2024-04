Prêmio reconhece importância das políticas públicas para a melhoria do ambiente de negócios - Divulgação/Secom PMVR

Prêmio reconhece importância das políticas públicas para a melhoria do ambiente de negóciosDivulgação/Secom PMVR

Publicado 05/04/2024 18:23

Volta Redonda - Ao conquistar a categoria “Cidade Empreendedora” na 12ª edição do “Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora”, que divulgou as cidades vencedoras na última semana, a Prefeitura de Volta Redonda levou muito mais que um troféu para exibir na estante. Para a coordenadora regional do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Paola Tenchini, o prêmio reconhece a importância do município trabalhar políticas públicas para a melhoria do ambiente de negócios, e que desenvolva projetos que façam com que o desenvolvimento econômico se fortaleça e gere, dessa forma, mais negócios.

“E com os negócios a gente consegue gerar mais emprego, que aumenta a arrecadação do município. A gente não só tem mais dinheiro circulando na economia, como o município tem a possibilidade de fazer novos investimentos. O prêmio nasce para valorizar essas iniciativas que ocorrem em diversos municípios, e com ele Volta Redonda é reconhecida como cidade empreendedora no estado do Rio todo, como uma referência que possa inspirar, inclusive, outras cidades a desenvolverem as mesmas ações e serem também protagonistas de casos de sucesso”, pontua a coordenadora.

Paola Tenchini destaca ainda que, para o meio empresarial, Volta Redonda desenvolve um conjunto de iniciativas para inovação. “E a gente sabe o quanto a inovação permeia o futuro da economia. O projeto da ‘Cidade Empreendedora’ de Volta Redonda está ancorado em alguns eixos: um deles é o trabalho do ‘Vírgula Hub de Inovação VR’ de disseminação do conceito da inovação para os jovens na educação, trabalhando não só a inovação como o empreendedorismo, o estímulo a nascer novos negócios – que é o caso da iniciativa do Sanding Box, de novos negócios inovadores na cidade, mais o programa de aceleração que está sendo rodado, inclusive, em parceria com o Sebrae.”

A coordenadora regional do Sebrae aponta que o projeto vencedor da categoria “Cidade Empreendedora” também teve um viés de organização interna da desburocratização do município.

“Volta Redonda fortaleceu a Casa do Empreendedor, que é uma referência no estado do Rio de Janeiro. É o maior volume de atendimentos do Sul Fluminense, e ela foi reconhecida pela qualidade do atendimento também numa segunda premiação, chamada Selo de Referência do Atendimento, para favorecer com que o MEI (Microempreendedor Individual) possa nascer de uma forma desburocratizada e possa receber todo o apoio para que ele consiga fazer as operações de gestão do seu negócio. Com isso, esse MEI pode passar a empregar, e se ele cresce ele vira uma pequena empresa, contratando o maior número de pessoas e arrecadando mais impostos”, disse a coordenadora do Sebrae.

Significado

Para um leigo, a conquista da categoria “Cidade Empreendedora” pode parecer apenas um nome bonito. Porém, como explica Paola, vencer esse prêmio em particular significa que Volta Redonda é um município que tem um conjunto de ações que estimulam a geração de novos negócios, que promovem um desenvolvimento local.

“Volta Redonda trabalhou a inovação, a desburocratização, o fomento e o fortalecimento da Casa do Empreendedor como esse mecanismo de apoio ao MEI. Trabalhou também o aspecto da regulamentação das legislações de compras governamentais para que o município possa, cada vez mais, comprar da pequena empresa e também auxiliar por meio do uso do poder de compra do município, determinando a injeção de recursos na economia, fazendo os recursos municipais circularem dentro da própria cidade. Então uma cidade empreendedora é aquela que tem um conjunto de ações, projetos, legislações que favoreçam a geração de novos negócios”, frisou Paola.

Agora, Volta Redonda vai buscar a indicação para figurar entre os finalistas da etapa nacional. “Será uma visibilidade para todo o país. O Sebrae divulga as boas práticas dos premiados para todo o Brasil, então é como se a cidade tivesse uma grande vitrine para que qualquer outro município possa olhar para os projetos aqui desenvolvidos e se inspirarem para continuar trabalhando o desenvolvimento”, concluiu Paola Tenchini.