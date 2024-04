CMEI Dauro Aragão, no Tangerinal, será inaugurado na próxima segunda-feira (8) - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 05/04/2024 14:11

Volta Redonda - O novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dauro Aragão, no bairro Tangerinal, em Volta Redonda, será inaugurado na próxima segunda-feira (8). As vagas para a unidade, localizada no antigo campus do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), foram preenchidas na Chamada Escolar 2024 e, posteriormente, com a abertura de vagas remanescentes no período de 10/01 a 30/03/2024.

“O CMEI Dauro Aragão é uma grande conquista para o município, a nova creche vai oferecer às crianças fundamentos baseados na neurociência e neuroeducação, com o objetivo de estimula-las a novas metodologias como idiomas, Matemática e ensino de Robótica”, disse o secretário de Educação de Volta Redonda, Sérgio Sodré, acrescentando que foram disponibilizadas 400 vagas para Educação Infantil em tempo integral, atendendo crianças de zero a três anos, com vagas para berçário (a partir de três meses) e Maternal do I ao III.

“A oferta de vagas para o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dauro Aragão vai conseguir atender a crianças de outros bairros, incluindo os mais distantes do centro”, afirmou Sodré.

A creche vai beneficiar crianças nascidas entre 1/4/2020 e 30/11/2023, atendendo aos mesmos critérios para a classificação na Rede Municipal de Educação: ser morador de Volta Redonda; ser inscrito no CadÚnico (NIS); estar inserido no programa Bolsa Família; e idade (o mais velho). Conforme legislação vigente, o candidato com deficiência tem prioridade na matrícula, mediante comprovação de laudo médico.

Estrutura da nova creche

O edifício, que fica em um terreno de 1.250 m² e tem quase 3 mil m² de área construída, conta com três pavimentos e o acesso será garantido por rampas, escadas e dois elevadores panorâmicos. O projeto, executado pelo IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda), respeita as normas de acessibilidade exigidas pelo Ministério Público Estadual.

As 14 salas de aula estão divididas nos três andares. Todos os pisos também contam com banheiros infantis para meninos e meninas, banheiro feminino e masculino para adultos, refeitório e área para banho. No primeiro pavimento ficam o berçário e a área para banho em bebês.

O local tem toda estrutura necessária para o funcionamento de uma unidade escolar: secretaria; sala dos professores, da direção, da orientação pedagógica e orientação educacional; sala de audiovisual; arquivo; dispensa; recepção; cozinha; além de solário e pátios cobertos e descobertos.