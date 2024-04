5a Bienal do Livro de Volta Redonda presta homenagem a José Datrino, o Profeta Gentileza - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 04/04/2024 14:35 | Atualizado 04/04/2024 15:14

Volta Redonda - A 5a Bienal do Livro de Volta Redonda – Gentileza Gera Gentileza, do Instituto Dagaz, foi aberta na manhã desta quinta-feira (4), na Ilha São João. Este ano, o evento está sendo realizado com a Prefeitura de Volta Redonda e seguirá até domingo (7), das 9h às 22h, com entrada gratuita. A bienal conta ainda com patrocínio do Ministério da Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec-RJ), Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e Nova Transportadora do Sudeste (NTS).

Com a temática “Gentileza Gera Gentileza”, a Bienal do Livro presta uma homenagem a José Datrino – o Profeta Gentileza – criador da famosa frase “Gentileza Gera Gentileza”. Toda a temática do evento celebra o poder da bondade e da compaixão, temas que foram abraçados pelo profeta durante sua trajetória. Completando à homenagem ao Profeta Gentileza, seu neto Vagner Datrino participou do primeiro dia da Bienal do Livro de Volta Redonda ao lado de sua tia.

“Eu me sinto muito agradecido por Deus por estar aqui (na Bienal), por ver todo esse movimento homenageando a história do meu avô. Nos 35 anos da vida dele como Profeta Gentileza, ele propagou a mudança do ser humano por dentro, e a Gentileza é a chave de uma manhã melhor. Então, quando você vê uma bienal que homenageia ele, várias crianças aqui, escolas, professores, educadores, aqui é o local, verdadeiramente, em que meu avô estaria. Ele está presente aqui nesse movimento, dando luz, dando esperança a todos. A gente precisa sentir a gentileza no coração das pessoas que passam por aqui”, destacou, em tom emocionado.

Na manhã desta quinta-feira, alunos das redes pública e privada do município também estiveram visitando os estandes e participando das apresentações, que incluíram dança e contação de histórias. A aluna do Colégio Getúlio Vagas Gabriela Jalis, de 14 anos, foi uma das estudantes que se encantou a Bienal.

“É a primeira vez que estou visitando a Bienal com a minha escola e foi muito legal, divertido pra caramba. Eu visitei todos os estandes de livros, e foram os que mais me chamaram a atenção. Eu amo ler, e a minha autora preferida brasileira é a Paula Pimenta, uma romancista. Quero voltar até domingo com a minha família para aproveitar ainda mais”, disse Gabriela, moradora do bairro São Cristóvão.

Dentro da programação da 5º Bienal do Livro de Volta Redonda há palestras, debates, lançamento de livros com autores regionais, além de oficinas, contação de histórias, shows e exposição. São 100 atrações, 80 escritores, 30 expositores, 20 mesas de debates com convidados de vários estados e apresentações artistas dos cursos do Dagaz.

“Agradecemos a todos os realizadores, parceiros, patrocinadores, divulgadores, colaboradores e voluntários que tornaram possível a realização da 5º Bienal do Livro de Volta Redonda. E agradecemos especialmente a você, nosso convidado especial, que faz parte desta grande festa da cultura e da literatura. Esperamos que aproveitem ao máximo essa oportunidade única de se encantar, se emocionar, se informar, se divertir e se educar com os livros e as atividades que preparamos para todos vocês durante esses quatro dias”, comentou Marinez Fernandes, coordenadora-geral do Instituto Dagaz e da Bienal do Livro.

Serviço:

5º Bienal do Livro de Volta Redonda

De 4 a 7 de abril, na Ilha São João

Horário: 9h às 22h

Programação completa pode ser conferida no @bienaldolivrovr ou no site: www.institutodagaz.com.br