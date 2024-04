Comparando o período de janeiro a março de 2024 com o mesmo no ano anterior, aumento foi de 9,5% - Divulgação/Secom PMVR

04/04/2024

Volta Redonda - O número de cirurgias realizadas pelo Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, segue sendo ampliado pela unidade, com seguidas quebras de recordes. De acordo com o último balanço divulgado pela direção do hospital nesta semana, foram feitas 483 cirurgias em março deste ano – número 4% maior que o registrado no mesmo período de 2023. Comparando o período de janeiro a março de 2024 com o mesmo no ano anterior, o aumento foi de 9,5%: 1.251 cirurgias em 2023, e 1.371 procedimentos em 2024.

“No último levantamento, referente a janeiro e fevereiro, já tínhamos batido novamente o recorde de cirurgias para o período, com aumento de 12,8%. Agora em março novamente conseguimos ampliar o número de atendimentos. Isso só está sendo possível graças ao trabalho das equipes envolvidas, de investimento em infraestrutura e modernização, além de capacitação e valorização do pessoal que trabalha no hospital. Estamos melhorando cada vez mais o atendimento aos nossos pacientes”, afirmou o diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria.

Os dados referentes às cirurgias realizadas apenas no mês de março de 2024 apontam que a especialidade que registrou o maior aumento no número de procedimentos – em relação ao mesmo período de 2023 – foi a gineco-obstetrícia. Foram 120 cirurgias em março deste ano, o dobro se comparado ao realizado em março de 2023 (60). Outras especialidades também tiveram aumento no número de procedimentos neste mês, como 12 cirurgias de buco-maxilo (300% a mais) e 12 cirurgias torácicas (aumento de 71,4%).

No balanço de janeiro a março, as cirurgias de gineco-obestetrícia (302) também registraram aumento (77%) em relação aos três primeiros meses de 2023. No mesmo comparativo de períodos, o hospital realizou 31,8% a mais de cirurgias de oftalmo (29 em 2024); 31 cirurgias torácicas (6,89% a mais); 363 procedimentos de traumato-ortopedia (aumento de 5,5%); e 257 cirurgias gerais (4% maior).

“Encontramos um hospital quase fechando as portas e conseguimos, com muito trabalho, reorganizar, estruturar, modernizar; ou seja, fazer o que precisava ser feito para atender quem mais precisa. Agradeço ao Faria, que sempre fez e continua fazendo um belíssimo trabalho, e montou uma equipe de alto nível, fazendo o São João Batista referência na região. E o hospital vai melhorar ainda mais, com a reforma e ampliação que segue a todo vapor”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Projeto prevê transformação da unidade em hospital cirúrgico

Além de melhorias na estrutura atual, o projeto de reforma e ampliação do Hospital São João Batista prevê a transformação da unidade em um hospital cirúrgico. Ele vai incluir o prédio de cinco pavimentos que está sendo construído no local onde ficava o estacionamento dos funcionários. Três andares vão servir de estacionamento, com 70 vagas, e um dos pavimentos abrigará o centro cirúrgico, o Centro de Material e Esterilização (CME) e a unidade de internação pós-cirúrgica, com dez leitos. Este andar será interligado ao primeiro pavimento do atual hospital e contará com rampa e elevador.

No último pavimento serão construídos a nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), com 20 leitos, e uma UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) com dez leitos interligados ao segundo piso do atual prédio. Também será construída uma nova rampa ligando os andares e dois elevadores.

Os setores de Nutrição, Administração e Urologia também serão ampliados, sendo que esse último irá para um novo setor. A farmácia será transferida para uma nova área, de modo a atender às normas RDC 50 e 36, da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O almoxarifado terá três pavimentos, que serão interligados por um elevador monta-carga. Uma central de tratamento de esgoto será construída para atender às normas ambientais vigentes, enquanto que a recepção principal será ampliada e um banheiro com acessibilidade será construído.