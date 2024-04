Encontro será nesta quinta-feira (4), a partir das 19h30, com transmissão ao vivo pelo canal do Vírgula no YouTube - Divulgação/Secom PMVR

Volta Redonda - A subsecretária pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, a professora Virginia Helena, será a primeira entrevistada do “EducaCast”, iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da SME e em parceria com o espaço multicast, do “Vírgula, HUB de Inovação VR”, no Shopping Park Sul. O encontro acontece nesta quinta-feira (4), a partir das 19h30, com transmissão ao vivo pelo canal do Vírgula no YouTube (https://abre.ai/virgulahubvr).

"O grande intuito desse projeto ‘EducaCast’ é valorizar os mestres de ensino da região e divulgar os talentos da nossa rede municipal", afirmou o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.

O programa “EducaCast” será semanal e vai abordar as mais diversas áreas da Educação, contando com entrevistados diferentes em cada episódio. O espaço conta uma estrutura de som e aparelhos para transmissão simultânea, e a apresentadora do “EducaCast” será a professora Aline Pehtra, que atua na área de comunicação há mais de 20 anos.

“O ‘EducaCast’ é feito do professor para o professor, com temáticas reais e olhar sincero. Vamos compartilhar vivências e conhecer trabalhos inspiradores, de gente como a gente, que trabalham para construir uma sociedade melhor. Estou muito feliz com esse projeto”, disse Aline Pehtra.

Mais sobre a entrevistada

A professora Virgínia Helena da Silva Pires recebeu recentemente, das mãos do secretário Sérgio Sodré, uma placa de agradecimento pelo trabalho à frente da SME, onde contribui com o ensino de Volta Redonda há mais de 50 anos. Na secretaria, também já ocupou funções de regência de classe e, a nível de macrossistema, exerceu as funções de coordenação pedagógica, direção do Departamento Pedagógico e de assessoria técnica.

Virgínia é pedagoga formada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Barra do Piraí. Especializou-se nas áreas de Administração e Supervisão Escolar, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Volta Redonda, entre outras especializações. Dedicou-se integralmente à educação e atuou nas redes municipal, estadual e privada de ensino.

Serviço:

Evento: EducaCast - Entrevista com a professora Virgínia Helena, da Secretaria Municipal de Educação (SME);

Data: 4/4/2024

Horário: a partir das 19h30

Local: transmissão ao vivo pelo canal do Vírgula no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCDfI_YmrA8-Dne-JMlZ_gUQ).