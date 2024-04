Cinco obras concluídas representam um investimento aproximado de R$ 604,2 mil - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 03/04/2024 11:33

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda realiza durante todo o ano diversas obras de contenções de encostas, para evitar deslizamentos, bloqueios de vias e acidentes, além de evitar que a população seja colocada em risco, com danos a residências ou pertences. Somente nas últimas semanas, cinco obras de contenção, sob responsabilidade do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), foram concluídas, em um investimento total de R$ 604.256,12.

As obras realizadas atendem, em geral, a demandas da população local. Os fiscais do Furban-VR fazem uma análise e, caso exista a necessidade, é desenvolvido o projeto da obra de contenção de encostas, que utilizam técnicas de acordo com a característica do problema.

Um dos serviços realizados foi a construção de muro de contenção com solo grampeado na Alameda Sete, no bairro Coqueiros, para impedir que o terreno sob a via continuasse a ceder, ameaçando atingir três casas que ficam abaixo do nível da alameda, ou mesmo que um pedestre caísse caso se criasse um buraco no local. Segundo engenheiro do Furban-VR, Boaventura Valim de Souza Junior, a obra teve duração de cerca de 60 dias, incluindo fases como escavação, colocação de andaimes, aterro, tirantes e drenos, entre outros, além de colocação de emboço, guarda-corpo e a instalação de um corrimão na Alameda Seis. O valor total do investimento ficou pouco acima dos R$ 56 mil.

“Havia o risco iminente de deslizamento, desabamento, e com essa obra pudemos beneficiar três imóveis que podiam correr riscos. Ao constatarmos a necessidade, buscamos fazer a obra o mais rápido possível”, relatou. “Até aumentou a área útil do terreno de uma das casas. Hoje, você vai lá e vê que o povo está agradecido; nós estamos aqui para ajudar, e qualquer melhoria que precisar ser feita, nós vamos fazer.”

Recuperação de praça

No Jardim Europa, foi realizada uma obra de contenção na Praça Santa Rita de Cássia, na Rua Roma, após o rompimento de talude, o que provocou o desmoronamento de parte do equipamento público. Concluída no final de fevereiro, a obra foi um investimento de pouco mais de R$ 252 mil, em que foram utilizados três tipos de contenção: concreto projetado, solo de cimento e muro em solo grampeado.

Outro local que se tornou mais seguro com as intervenções do Furban-VR foi a Rua A, no Mariana Torres, onde foi feita uma contenção em solo cimento e projetado a fim de impedir um deslizamento de encosta no local, que poderia atingir uma residência abaixo do nível da via, que também poderia ceder e impedir a circulação de veículos e pessoas.

Esse é um caso em que o serviço foi realizado de forma preventiva, após vistoria para analisar os riscos, a partir de solicitação da população local. Com duração de 45 dias, aproximadamente, a obra foi realizada num valor inferior a R$ 33 mil.

Retiro e Belo Horizonte

Quatro pontos da Estrada Nossa Senhora da União, no Retiro, também receberam obras de contenção no início de 2024 atendendo à solicitação da população do entorno. No caso, foi realizada a construção de muro de contenção de solo cimento, no valor de R$ 234 mil, que também incluiu a construção de um coletor transversal para captar a água das chuvas, que passou a ser canalizada para um córrego nas proximidades. Dessa forma, a expectativa é que a água da enxurrada não chegue a partes mais baixas da região, o que provocaria novos transtornos.

A área onde foi construída a contenção era considerada problemática, sendo que no início do ano passado houve uma forte chuva que impediu a passagem dos ônibus pela avenida, devido à quantidade de barro que se acumulou. Com duração de quatro meses e encerrada em março, a obra vai trazer mais segurança aos moradores e evitar que a via seja interditada para o trânsito de veículos.

Já a Rua Rosemere, no Belo Horizonte, recebeu um muro de contenção em um de seus trechos. Feita de bloco e projetado, a estrutura foi um investimento de pouco menos de R$ 29 mil, concluída mês passado, após cerca de 60 dias de obras. O serviço tem por objetivo impedir a erosão de talude no local, o que acontecia devido às chuvas e ameaçava as casas próximas em caso de desabamento. Os moradores entraram em contato com o Furban-VR que, após vistoria, concluiu pela necessidade da construção do muro.

O prefeito Antonio Francisco Neto aponta que o governo municipal tem estado atento às demandas dos moradores, e que a contribuição da população em alertar para locais em que obras são necessárias é fundamental para que todos possam viver sem medo de que aconteça uma tragédia.

“O governo é feito com a participação de todos, e toda vez que um morador acreditar que uma encosta oferece perigo, pode procurar o Furban-VR e solicitar uma vistoria. E dou os parabéns aos engenheiros e fiscais do Furban pelo belo trabalho, que garante à toda a população o direito de viver em lugar seguro.”