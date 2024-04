Mulher foi arrastada pelo braço, com a filha de 5 anos no colo - Reprodução

Publicado 03/04/2024 10:48 | Atualizado 03/04/2024 11:36

Volta Redonda - Um motorista de aplicativo está sendo procurado por policiais civis da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda, após ser flagrado por câmeras de segurança arrastando uma cabelereira de 37 anos e a filha dela, de apenas 5 anos, para fora do carro, por causa de uma discussão sobre o trajeto que o motorista estava fazendo. A agressão ocorreu na noite de domingo (31), na Rua 2, no bairro Conforto, em Volta Redonda.



A mulher procurou a Deam-VR e fez um boletim de ocorrência, e agora o motorista está sendo procurado pelos policiais da delegacia especializada, para prestar esclarecimentos. Ela e a filha sofreram escoriações e foram atendidas no Hospital Municipal Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado).



Segundo o relato da mulher, ela e a filha - junto com a irmã da cabelereira e o filho, de 9 anos - pegaram o carro de aplicativo no bairro Retiro, em direção ao Eucaliptal. Já no bairro Conforto, vizinho ao Eucaliptal, o motorista alegou que estava perdido, e teria se irritado com a resposta da irmã da cabelereira, que teria afirmado para ele “seguir o GPS”.



O motorista então teria parado o carro na Rua 238, ainda no Conforto, e mandado todos descerem do veículo. A irmã da cabelereira e o filho conseguiram sair do carro, mas o motorista deu partida e continuou o trajeto com a cabelereira e a filha dela dentro do veículo. Ele parou novamente na Rua 2, também no Conforto, e arrancou a mulher e a criança do carro à força.



Nas imagens captadas por uma câmera de segurança, é possivel ver o homem parando o carro, abrindo a porta traseira do veículo e puxando a mulher pelo braço - com a criança no colo - para fora do automóvel. A mulher cai sentada no chão e é arrastada no asfalto, ainda abraçada à criança. O motorista então arranca com o carro e vai embora. A mulher se levanta e ainda consegue filmar o motorista e o carro.



A Deam informou que a delegada titular, Juliana Montes, já solicitou o desligamento do motorista das duas plataformas em que ele é cadastrado - como é de praxe nesses casos - e os policiais seguem procurando o homem para prestar esclarecimentos.

De acordo com informações da Deam, o motorista tem envolvimento em pelo menos outros seis boletins de ocorrência, incluindo uso de documento falso, porte de drogas, injúria, dano, violência psicológica contra mulher e furto.