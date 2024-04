Inclusão em mapeamento traz possibilidade de articulação com outros grupos do sul fluminense - Divulgação

Publicado 03/04/2024 15:48 | Atualizado 03/04/2024 16:01

Volta Redonda - O curso Pré-Vestibular Cidadão do MEP-VR (Movimento Ética na Política de Volta Redonda) foi incluído no projeto de Mapeamento de Pré-Vestibulares do Estado do Rio de Janeiro. A inclusão foi informada à direção do MEP-VR nesta terça-feira (2), pelo arquivista e pesquisador Edgar Carvalho, ligado ao Fórum de Pré-Vestibulares Populares do Rio de Janeiro. Segundo o pesquisador, o projeto tem apoio da Fiocruz (Fundação Osvaldo Cruz).



“O mapeamento é realizado pelo programa ‘Tecendo Diálogos e Produzindo Conhecimento: Juventude, Favela, Promoção da Saúde e Educação Superior’ e pelo Fórum de Pré vestibulares, com o apoio do Departamento de Geoprocessamento (Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia da Fiocruz) e da Cooperação Social da Fiocruz, visando valorizar a educação superior e reforçar o campo da promoção da saúde, a partir de ações coordenadas entre pré- vestibulares populares, sociais ou comunitários, universidades públicas, Fiocruz e movimentos sociais organizados”, explicou Carvalho.



O pesquisador ainda afirmou que existe a possibilidade de articular conversas conjuntas com os diferentes grupos do sul fluminense. "As coordenações de ensino do Pré-Vestibular Cidadão: polo Niterói e Retiro, a partir do preenchimento do extenso formulário com mais de 80 questões, passam a integrar a rede, assim inicia a participação dos encontros de formação, apoios e troca de experiências", explicou Carvalho.



O pesquisador - em reunião remota com a coordenação do MEP-VR - ainda solicitou dados de outros pré-vestibulares da região, inclusive com a possibilidade de um encontro desses agentes para troca de experiências. “Já estamos com mais de 200 iniciativas registradas no Estado. Contudo, no sul fluminense somente os dois ligados ao MEP-VR foram registrados, sabemos que a Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda e a Igreja Projeto Vida criaram pré-vestibulares sociais, vocês podem nos ajudar com contatos", apontou Carvalho na reunião.

O conselho do MEP considerou importante a adesão no ao programa. “A nossa participação é importante, é sempre bom nos aproximarmos de instituições de credibilidade reconhecida no meio acadêmico e científico como a Fiocruz. De certa forma um presente de reconhecimento à trajetória de 25 anos do Pré-Vestibular Cidadão”, afirmou Nicholas Coutinho, geógrafo e conselheiro do MEP-VR.