Cerca de 120 alunos se inscreveram para participar da Escolinha de Tênis na E.M. Pernambuco - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 04/04/2024 13:36

Volta Redonda - Cerca de 120 alunos da Escola Municipal Pernambuco, no bairro Retiro, em Volta Redonda, se inscreveram para participar da Escolinha de Tênis da Fundação Beatriz Gama (FBG). O projeto foi implantado na instituição de ensino no ano passado, e o número de alunos vem aumentando. Tudo isso graças ao empenho da direção da escola, que não mede esforços para buscar alternativas para promover sempre uma atividade nova. A primeira aula aconteceu nesta semana.

O coordenador da Escolinha de Tênis da FBG, professor Edison Nascimento Lima, comentou o interesse dos alunos da Escola Pernambuco em participar da iniciativa. “Estamos começando as atividades com a grata surpresa de saber que muitas crianças estão interessadas em participar do projeto, e isso nos dá uma grande motivação. Só na Escola Pernambuco, mais de cem crianças irão participar das aulas de tênis.”

A Escola Municipal Pernambuco funciona em período integral para alunos do 1° ao 6° ano do Ensino Fundamental, e as aulas de tênis acontecem no período da manhã, às segundas-feiras. A FBG fornece todos os materiais necessários, como bolas softs, raquetes e minirredes, entre outros.

O projeto funciona também em outras escolas da rede municipal, localizadas nos bairros São Luiz (Escola Municipal Prefeito José Juarez Antunes); Roma (Escola Municipal Dom Waldyr Calheiros); e Eucaliptal (Escola Municipal João Haasis).

Prática é segura, além de fazer bem para corpo e mente

O tênis é um esporte com prática segura, além de fazer bem para o desenvolvimento do corpo e da mente, promovendo a integração na comunidade e a socialização entre as pessoas, além de contribuir física e mentalmente para quem pratica essa atividade esportiva.

O diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves, lembrou que a Escolinha de Tênis conta com instrutores qualificados, beneficiando quem mais precisa. “Levar a prática do tênis a comunidades mais distantes da região central da cidade é fundamental para, além de ajudar os jovens e adultos com a oferta do esporte, colaborar na formação deles como cidadãos”.

A iniciativa da Escolinha de Tênis funciona, ainda, nos bairros Morada do Campo, Nova Primavera, Água Limpa, Sessenta e Retiro, em parceria com os Centros de Referência de Assistência Social (Cras).