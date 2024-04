Edifício de dois pavimentos vai oferecer melhor atendimento a pessoas com deficiência - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 04/04/2024 13:20

Volta Redonda - As obras da futura sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) já tiveram início em Volta Redonda. A empresa vencedora da licitação, a Construflex, trabalha no local, no bairro Jardim Paraíba, desde o mês de março, com a preparação das fundações do futuro prédio. Antes, foi preciso realizar a parte de topografia e demolição de um imóvel que existia no terreno.

“Estamos muito felizes, pois vimos aqui no terreno que a obra iniciou, está avançando, e que neste ano ainda vamos inaugurar a nova sede da secretaria. Vai ser algo importantíssimo, porque se hoje, onde estamos, conseguimos avançar muito, aqui vamos poder atender muito mais à população, porque aqui nessa sede teremos vários profissionais para cuidar da pessoa com deficiência”, disse o vereador Washington Uchôa, que estava à frente da SMPD até o último dia 1º e se licenciou para concorrer às eleições em outubro.

Nova sede

Atualmente, a SMPD fica em um imóvel localizado na Avenida 17 de Julho, no Aterrado; já a nova sede ficará em um terreno da prefeitura ao lado do Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro-Dia Synval Santos, no Jardim Paraíba, próximo ao Estádio da Cidadania.

Projetado com dois pavimentos, o imóvel terá sala com foco no atendimento a pessoas com autismo; sala de aula para a realização de curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais); salas multissensorial e sensorial, ambientes equipados que estimulam os sentidos (visão, audição, olfato, tato e paladar); laboratório de tecnologia assistiva; auditório; cozinha; espaços para terapia e audiovisual; e biblioteca em braile.

Com essa estrutura, será possível um atendimento mais completo aos assistidos pela secretaria, com uma equipe multiprofissional formada por psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas, fonoaudiólogos, psicoterapeutas, assistentes sociais e pedagogos.

Também será construída uma Cozinha Afetiva, que terá ligação com o Centro de Alzheimer Synval Santos, com a finalidade de estimular as boas lembranças através do hábito de cozinhar com os idosos diagnosticados com Alzheimer.