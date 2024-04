Mutirão tem por objetivo reduzir a fila de espera dos procedimentos pelo SUS - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 09/04/2024 12:01

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, promoveu mais um mutirão de cirurgias ortopédicas no último fim de semana. Seis pacientes, sendo três mulheres e três homens, com idades entre 41 e 67 anos, passaram pelos procedimentos de artroplastia e videoartroscopia com a equipe do diretor-médico do Hospital São João Batista, o ortopedista Flávio Reis.

Com mais de cem cirurgias realizadas em 2023, o mutirão tem por objetivo reduzir a fila de espera dos procedimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Nessa etapa do mutirão, foram atendidos na sexta-feira (5) dois pacientes - uma mulher de 67 anos e um homem de 52 anos - que passaram por cirurgia de artroplastia total de joelho e quadril, respectivamente. As cirurgias foram realizadas pelo ortopedista e diretor-médico do hospital São João Batista, Flávio Reis.

Já no sábado (6), os beneficiados foram quatro pacientes - entre 41 e 64 anos - que passaram por artroplastia total de quadril e videoartroscopia de joelho. Essas cirurgias foram realizadas pelos cirurgiões ortopedistas Raphael Marchitto e Bernardo Martins. Todos os pacientes já tiveram alta e passarão por revisão e acompanhamento ainda essa semana, na própria unidade hospitalar.

Flávio Reis ressaltou mais uma vez que os procedimentos são resultados dos investimentos que a unidade hospitalar recebeu nos últimos anos.

“Os investimentos do hospital chegaram junto com o nosso diretor (Sebastião) Faria. De lá para cá a aquisição de insumos básicos (medicamentos), assim como a modernização do centro cirúrgico, equipamentos e no investimento em profissionais, não pararam. É uma grande conquista para a população, pois recebemos a unidade sucateada”, disse o diretor-médico.

O diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, afirmou que os mutirões de cirurgias vão seguir acontecendo nos finais de semana.

“A medida permite a manutenção da agenda de cirurgias eletivas e as cirurgias de emergência, já que o HSJB também é uma unidade de pronto atendimento”, disse Faria.