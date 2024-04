Projeto envolveu 206 alunos da unidade escolar, com faixa etária de 3 meses a 3 anos e 11 meses - Divulgação/Secom PMVR

Projeto envolveu 206 alunos da unidade escolar, com faixa etária de 3 meses a 3 anos e 11 mesesDivulgação/Secom PMVR

Publicado 08/04/2024 20:22

Volta Redonda - Professores da Creche Municipal Tempo de Criança, em parceria com a equipe da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Santo Agostinho, realizaram na última sexta-feira (5) uma apresentação teatral, com os alunos abordando questões de combate ao Aedes aegypti – causador da dengue, chikungunya e zika.

Com o tema "Dengue: responsabilidade de cada um no combate e na prevenção!", o projeto aconteceu em dois horários (8h e 14h), no Ginásio Poliesportivo Darcise José de Carvalho, envolvendo 206 alunos da unidade escolar, com faixa etária de 3 meses a 3 anos e 11 meses, além de professores e funcionários.

Segundo a diretora da Creche Municipal Tempo de Criança, Roseli da Silva Ramos Negreiros Botelho, a atividade faz parte da abertura do projeto, mas o conteúdo já vem sendo trabalhado com as crianças em virtude da proliferação do mosquito Aedes aegypti.

“Os funcionários da UBSF Santo Agostinho, sob a orientação da coordenadora da unidade, apresentaram o teatro aos alunos e pais sobre envolvendo os cuidados a fim de evitar os criadouros do mosquito. A ação de educação em saúde visa conscientizar a comunidade escolar sobre os cuidados e atenção para prevenir a propagação do mosquito”, ressaltou a diretora.

Dicas de prevenção ao Aedes

Mantenha a caixa d’água limpa e tampada;

Coloque areia nos vasos de plantas;

Mantenha as calhas sempre limpas;

Guarde pneus sempre cobertos;

Mantenha as lixeiras bem fechadas;

Guarde as garrafas de cabeça para baixo.