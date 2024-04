Prefeito Antônio Francisco neto participou do primeiro dos seis encontros com associações de moradores - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 08/04/2024 15:15 | Atualizado 08/04/2024 15:16

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag), iniciou nesta segunda-feira (8) a série de encontros com representantes de associações de moradores e gestores do governo municipal para tratar sobre o Orçamento Participativo – exercício 2025. A primeira reunião aconteceu no auditório do Palácio 17 de Julho, no bairro Aterrado.

“É um momento de dividir com os interesses da comunidade o orçamento municipal. Primeiro essa etapa, depois as secretarias vão partir para a execução. Cada unidade administrativa vai receber suas demandas estabelecidas e priorizadas pelas comunidades e vamos começar a operacionalizar os compromissos, ou seja, começar a atender fisicamente”, explicou a secretária municipal de Planejamento, Cora Peixoto.

O prefeito Antonio Francisco Neto participou do primeiro encontro com as associações de moradores e reafirmou o compromisso do Poder Público em continuar dando credibilidade para o Orçamento Participativo.

“E nós não vamos conseguir fazer isso se não atendermos as associações de moradores, que são o maior parceiro que o Poder Público tem. O nosso combinado é atender o máximo que a gente puder. Hoje estamos com 300 obras em andamento, muitas praças estão licitadas para poder atender as reivindicações dos moradores. Quero agradecer, mais uma vez, a presença de todos e dizer que nós vamos fazer reuniões com todos os secretários para atender às reivindicações de vocês”, anunciou o prefeito Neto aos presentes.

Essa participação de mais secretários e representantes do governo municipal foi uma solicitação do prefeito e da secretária Cora Peixoto, com o objetivo de integrar as demandas e resoluções para os pedidos dos moradores para as obras do Orçamento Participativo.

“Além dos secretários que tradicionalmente têm demanda, como SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura) e o Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), por exemplo, o prefeito pediu que todos os secretários participassem. Então a secretaria de Planejamento fez uma programação. Alguns tem ligação indireta, como o setor de Finanças. Por exemplo: ninguém pede um tapa-buraco ou limpeza de terreno a essa área, mas é ela que viabiliza o financiamento para a equipe da SMI fazer o serviço”, explicou o diretor de Participação Social da Seplag, Jerônimo Telles.

Associações levantam primeiras demandas

As reuniões para tratar sobre o Orçamento Participativo acontecerão até a próxima sexta-feira (12), com diferentes representantes do governo municipal ao longo da semana. Neste primeiro encontro participaram o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco; o diretor-presidente da EPD-VR (Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda), Edvaldo Silva; e o presidente da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Caio Pinheiro Teixeira. A programação do dia contou ainda com representação das secretarias de Administração (SMA) e da SMI.

Os membros de associações de moradores aproveitaram a ocasião para estreitar a comunicação com as áreas presentes, inclusive tirando dúvidas sobre obras já correntes. Dentre elas, reforma de escolas, acesso a informações de secretarias, entre outros assuntos.

A presidente da Federação da Associações de Moradores (FAM), Fátima Martins, participou do primeiro encontro e falou sobre a importância do debate sobre o Orçamento Participativo que, segundo ela, é uma ferramenta a mais para a construção da cidade, de acordo com o que o morador entende como prioridade em termos de obras.

“Nós, como um movimento comunitário, um movimento que defende as melhorias dentro da própria comunidade e, automaticamente, cada um cuidando do seu bairro, nós estamos ajudando a cuidar da cidade junto com o prefeito. Então a gente só tem a agradecer esses momentos que são bem democráticos, de construção, momentos de as secretarias nos ouvirem, nos atenderem. E agradecer ao prefeito Neto também, por continuar dando essa oportunidade, de a gente não perder esse orçamento participativo, que é muito interessante e fundamental para a construção de Volta Redonda”, destacou Fátima Martins.

De acordo com a Seplag, os próximos encontros terão a seguinte programação prevista: terça-feira (9) – secretarias de Assistência Social (Smas), de Esporte e Lazer (Smel) e de Comunicação (Secom), além do Saae; quarta-feira (10) – secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Fazenda (SMF) e de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), além do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda) e da Cohab-VR (Companhia de Habitação de Volta Redonda); quinta-feira (11) – secretarias de Cultura (SMC), Educação (SME) e Saúde (SMS), além do Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov) e IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano); sexta-feira (12) – secretarias de Ordem Pública (Semop), Meio Ambiente (SMMA) e da Pessoa com Deficiência (SMPD), além de Procuradoria Geral do Município (PGM) e Fundação Beatriz Gama (FBG).