Ultrassom 4D permite que imagens sejam projetadas na parede para gestante acompanhar o exameDivulgação/Secom PMVR

Volta Redonda - A Policlínica da Mulher de Volta Redonda, da rede municipal de Saúde, fechou o primeiro trimestre de 2024 com cerca de dez mil atendimentos realizados. Esse número está dividido entre seis tipos de ultrassonografias, incluindo a USG morfológica; exame ecocardiograma fetal; e consultas em sete especialidades. A unidade, dedicada à saúde da mulher, fica na Rua Luiz Alves Pereira, nº 30, no Aterrado, e atende pelo SUS (Sistema Único de Saúde) de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

O espaço foi modernizado e equipado, no ano passado, para se tornar referência em exames de diagnóstico por imagem, importante para detecção do câncer de mama, entre outras enfermidades. O local, além de pintura, revestimento, piso tátil (de acordo com as normas de acessibilidade) e mobiliário novos, recebeu novos equipamentos para garantir mais conforto às pacientes e funcionários.

Entre esses equipamentos está o ultrassom com capacidade de gerar imagens em 4D. A Policlínica da Mulher de Volta Redonda é pioneira em oferecer exames com o aparelho de última geração pelo SUS. Com a USG morfológica, por exemplo, é possível a reprodução da imagem tridimensional do feto. Por mês, 44 gestantes podem ser beneficiadas com esse exame.

A policlínica também recebeu videocolposcópio; eletrocardiógrafo; cardiotocógrafo e carrinho de parada; sonar; macas motorizadas; e balança digital, para que os profissionais tenham maior precisão no diagnóstico e tratamento.

Números dos primeiros meses do ano

No atendimento ambulatorial, as pacientes da Policlínica da Mulher contam com sete especialidades: cardiologista, endocrinologista, mastologista, ginecologista, além de profissionais que cuidam das mulheres no climatério, com patologia cervical e de Pré-natal de Alto Risco (PNAR). Para essas especialidades, foram ofertados 7.305 atendimentos na unidade no primeiro semestre de 2024.

Entre os exames, no mesmo período, a policlínica ofertou quase 2,5 mil vagas divididas entre as ultrassonografias morfológica, de mama, doppler, obstétrica, transvaginal e transvaginal com doppler, além do ecocardiograma fetal.

Espaço concentra cuidados com a saúde da mulher

A coordenadora da Policlínica da Mulher, Suzanne Balieiro Mesquita, ressaltou que o corpo da mulher passa por muitas transformações ao longo da vida – desde a adolescência, com a primeira menstruação, passando pela gestação, até a menopausa. São muitas fases, e todas elas impactam diretamente com as transformações hormonais e físicas a saúde, reforçando a importância do cuidado.

“O cuidado com a promoção à saúde e prevenção de doenças acontece inicialmente por meio do acolhimento nas unidades da Atenção Primária à Saúde. As consultas para Policlínica da Mulher são agendadas através do sistema de regulação, a partir dos encaminhamentos gerados pelas Unidades Básicas”, explicou.

A Policlínica da Mulher conta com atendimento especializado por meio de equipe multidisciplinar, voltado ao cuidado integral à saúde da mulher, através da assistência do Pré-natal de Alto Risco (PNAR), Ginecologia Geral, Infanto Puberal, Patologia Cervical, Inserção de DIU, Climatério e Menopausa e Mastologia.

“Ainda no Pré-natal de Alto Risco, nossas gestantes recebem acompanhamento especializado, contando com apoio de nutricionista, psicólogo, assistente social, endocrinologista e cardiologista”, afirmou Suzanne.