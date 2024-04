evento foi voltado para os usuários que são acompanhados pelos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Volta Redonda - O Centro Pop (Centro de Referência Especializado Uhady Nars) para população em situação de rua e o Abrigo Municipal Seu Nadim, em Volta Redonda, realizaram nesta semana um Show de Talentos. O evento foi voltado para os usuários que são acompanhados pelos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).

Cerca de 40 pessoas participaram de apresentações de música e poesia, que fazem parte do fechamento de atividades desenvolvidas nos primeiros meses do ano. O objetivo foi estimular e valorizar o talento de cada um.

Segundo a diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Smas, Mariana Pimenta, durante as atividades foi possível perceber vários talentos dos usuários e o que eles são capazes de produzir.

“Atividades como essa representam a esperança de não desistir. Conhecemos e respeitamos cada história aqui e ter esse momento com eles é muito especial. É saber que o nosso trabalho é uma luta diária, mas que é possível conseguir alcançar os nossos objetivos. É um momento em que os talentos deles são valorizados”, disse a diretora.

Um dos artistas a se apresentar foi Marco Aurélio de Oliveira, de 53 anos, que cantou músicas populares e tocou violão, encantando o público que dançou e aplaudiu. “Vim para Volta Redonda para trabalhar, mas devido a um problema de saúde acabei nas ruas, há cinco anos. Mas já cantei muito na noite. A música entrou na minha vida quando eu tinha 17 anos. Participar desse evento hoje me incentivou a querer voltar a tocar.”

Demonstrando muito orgulho e alegria pelos participantes do Show de Talentos, o coordenador do Centro Pop, Erick Correa Soares, disse que a realização do evento dá voz ao usuário da assistência social.

“Além de potencializar os talentos, esses momentos são usados para que aconteçam os diálogos, valorizando as características próprias de cada um e reflexões sobre diversos temas”, afirmou Erick.

A secretária de Assistência Social, Rosane Marques, destacou que todos os dias os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas) de Volta Redonda trabalham para que pessoas em situação de rua superem esta condição.

“O Show de Talentos é um evento realizado com muito diálogo, que é a base do nosso trabalho. Assim, é possível descobrir talentos, histórias, criar vínculos, e possibilita traçar novos planos para cada pessoa. Foi uma manhã de protagonismo desses usuários em nossa cidade”, ressaltou a secretária.

Depois das apresentações, para fechar as comemorações, um almoço foi servido para os usuários do Centro Pop, que fica no bairro Aterrado.