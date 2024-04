Serviços incluem capina, roçada, tapa-buracos, pintura de meios-fios e retirada de entulho - Gabriel Valente/SMI PMVR

Publicado 05/04/2024 18:30

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), divulgou a programação das duas próximas semanas do programa "Meu Bairro + Limpo". No total, seis bairros serão atendidos pelos serviços de manutenção entre os dias 8 e 19 deste mês, incluindo capina, roçada, tapa-buracos, pintura de meios-fios e retirada de entulho.

Os primeiros bairros a serem atendidos, de segunda (8) a quarta-feira (10), serão o Três Poços e Vila Rica/Três Poços. Depois, entre quinta (11) e sexta-feira, o programa vai atender à população do bairro Vila Americana. Já na outra semana, O “Meu Bairro + Limpo” realizará os serviços no Barreira Cravo entre os dias 15 e 16; no dia 17 será a vez do Jardim Europa, e o bairro Candelária será atendido nos dias 18 e 19.

Implantado em abril de 2022 em Volta Redonda, o “Meu Bairro + Limpo” conta com cerca de 100 funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura para realizar os serviços nas vias, áreas de lazer, de convivência e terrenos públicos das localidades. Neste ano, o projeto já atendeu os bairros Santa Rita do Zarur, Monte Castelo, Casa de Pedra, Caieiras, Cailândia, Brasilândia, Rústico, Açude I, II, III e IV, Parque do Contorno, Água Limpa, Nova Primavera, Minerlândia, São João, Jardim Tiradentes, Aero Clube, Jardim Belmonte e Jardim Suíça.

A secretária de Infraestrutura de Volta Redonda, Poliana Moreira, lembra que o “Meu Bairro + Limpo” terá cronograma de serviços até o final do ano.

“Sabemos que manter a cidade limpa e bem cuidada é um trabalho que não pode ter descanso. Com essas equipes atuando toda semana em vários bairros, podemos seguir a orientação do prefeito Neto de entregar para os moradores a Volta Redonda em que todos gostamos de viver”, afirmou Poliana.