Moradores das localidades são cadastrados em grupos dedicados à segurança - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 06/04/2024 18:13

Volta Redonda - A “Tenda de Proximidade”, projeto da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, já cadastrou 227 pessoas em grupos dedicados à segurança pública da cidade. Esses canais de comunicação são geridos pela Semop e buscam tornar cada morador um colaborador da segurança pública de Volta Redonda.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa explicou que através da “Tenda de Proximidade” a Pasta quer reunir moradores que queiram auxiliar as forças de segurança em grupos de mensagens de colaboração mútua.

“Acreditamos que não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. É importante termos pessoas que queiram colaborar com a segurança; isso encurta a distância entre o problema e a solução. Eles poderão informar sobre crimes, movimentações suspeitas ou qualquer tipo de anormalidade que possa acontecer naquele bairro ou localidade. É importante frisar que esse serviço não substitui os canais de emergência, como o 190 da Polícia Militar e o 153 da Guarda Municipal; eles continuam ativos. Estamos somente ampliando os canais de comunicação”, frisou Luiz Henrique.

Nessas duas semanas, a Tenda de Proximidade da Ordem Pública esteve em oito bairros. Na próxima segunda-feira (8) o projeto estará no bairro Vivendas do Lago, das 10h às 14h, na Praça do Zé.

“A colaboração do morador é essencial para tornar Volta Redonda mais segura e melhor para todos. É muito importante a participação popular no Sistema Integrado de Segurança Pública”, acrescentou o secretário municipal de Ordem Pública, concluindo que caso o morador não consiga estar na tenda pode procurar a Secretaria de Ordem Pública, na Ilha São João.