Projeto reúne ações de saúde, sociais, cultura, gastronomia e lazer, com objetivo de fomentar comércio localArquivo/Secom PMVR

Publicado 05/04/2024 18:36

Volta Redonda - A primeira edição de 2024 do projeto “Rua de Compras” acontece neste domingo (7), das 9h às 16h, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. O evento é uma parceria da Prefeitura de Volta Redonda, da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda); do Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas).



O projeto reúne ações de saúde, sociais, cultura, gastronomia, esporte e lazer, com o objetivo de fomentar o comércio local, estimulando as vendas com bons descontos para os consumidores.

A programação até o fim do ano da Rua de Compras é a seguinte: Aterrado, no mês de maio; Vila Santa Cecília em junho; no mês de julho, Santo Agostinho; Água Limpa em agosto; e Retiro no mês de setembro.