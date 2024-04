Maria Vasconcellos participa das atividades do Centro Dia, e completou 100 anos de vida - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 05/04/2024 19:03

Volta Redonda - O Centro Dia Synval Santos está completando nesta sexta-feira (5) dez anos, e em clima de festa. É que nesse mesmo dia a usuária Maria Vasconcellos, moradora do bairro Monte Castelo, que vem participando das atividades do Centro Dia, completa 100 anos de vida.

O primeiro centro público de atendimento a pessoas com Alzheimer da América Latina, o Centro Dia Synval Santos é um serviço da Prefeitura de Volta Redonda, administrado através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) por meio do Departamento de Proteção Especial Social. A unidade visa fornecer o atendimento qualificado e continuado, através de estimulação aos idosos com a doença de Alzheimer, desenvolvendo suas capacidades.

Pioneiro na implantação da modalidade Dia dentro da Política Nacional de Assistência Social, o espaço fornece suporte, orientação e atendimento aos familiares, além de servir como subsídio para polo de produções científicas para as diferentes áreas de geriatra e gerontologia, e de orientar a comunidade a respeito das informações sobre a doença de Alzheimer.

O centro fornece orientação, escuta, acolhimento e acompanhamento das famílias, reduzindo a sobrecarga natural que a doença tem como uma espécie de efeito colateral. Essas ações impactam na qualidade de vida da família e do usuário.

O espaço foi ganhador, em 2022, do prêmio "Experiências Exitosas: 80+", no 12° Congresso Sul Brasileiro de Geriatra e Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que aconteceu no Rio Grande do Sul.

Modelo em implantação e implementação de serviço para idosos com Alzheimer, o espaço recebe comitivas de diferentes municípios e outros estados. Ao longo desses 10 anos, atendeu a mais de 350 usuários

A coordenadora do Centro de Alzheimer, a psicóloga Daniele Freire, fez uma retrospectiva desde a criação do espaço.

“Não tínhamos modelo nenhum para nos basear, começamos a criação desse espaço do zero. Formamos um grupo para pensarmos em algo que não existia. Por isso, hoje quero agradecer a todos que fizeram parte desse processo até chegarmos aqui. Tudo isso só foi possível porque temos um prefeito visionário e que cuida da nossa população”, disse a coordenadora.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, enfatizou que comemorar a data é motivo de muito orgulho.

“Acompanhei a criação desse espaço e tinha muito orgulho em saber que o município pensava em uma ação para beneficiar os idosos, principalmente com Alzheimer, que precisa de um acompanhamento eficiente e eficaz, inclusive da família. Parabéns a toda equipe pelo trabalho maravilhoso realizado aqui”, disse a secretária.

O prefeito Neto agradeceu o trabalho que vem sendo realizado pela equipe na reconstrução do Social em Volta Redonda. “Quero parabenizar essa equipe eficiente, que não mede esforços para avançar nos serviços oferecidos a nossa população”, disse o prefeito.

O deputado Estadual, Munir Francisco, que esteve presente no evento, ressaltou a importância do espaço.

“A assistência social de Volta Redonda é referência no país, e comemorar dez anos de um espaço tão maravilhoso como esse me dá muito orgulho. Quando inauguramos, em 2014, foi uma grande festa, e hoje estamos aqui comemorando que deu certo. Onde eu vou falo das conquistas da cidade, principalmente na área social. Somos a cidade do Brasil que tem o maior número de Centros de Referência de Assistência Social (Cras) por habitante, atendendo mais de cem mil pessoas na cidade”, ressaltou o deputado.

Instalações

O Centro-Dia fica na Rua 548, número 101, no bairro Jardim Paraíba, ocupando uma área construída de 870 metros quadrados. A unidade possui dois andares com recepção, três salas de atividades, duas salas de repouso (com TV, lavabo e banheiros adaptados), sala de acolhimento, sala da diretoria e equipe, sala para equipe de apoio, cozinha, refeitório, área de convivência coberta, área para caminhada, área externa, banheiros masculino e feminino adaptado e auditório para 50 pessoas e recepção, entre outras.

Atendimento

Os atendimentos no Centro de Alzheimer acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A unidade possui capacidade para 70 idosos, sendo 25 atendidos diariamente. Todo o trabalho, metodologia e premissas do atendimento são pautados na Política Nacional de Assistência Social, cujo foco sempre se direciona para a família e suas necessidades. Assim, numa vertente social e menos medicamentosa, o Centro Dia Synval Santos se propõe fornecer aos idosos um trabalho para sua promoção e manutenção dos vínculos sociais e familiares.

Para avaliação social, realizada pela equipe multidisciplinar, os idosos devem apresentar o laudo médico com diagnóstico da Doença de Alzheimer em fase inicial ou média de seu desenvolvimento. Já dentro da esfera e critérios da Assistência Social, o critério é priorizar o menor número de pessoas no cuidado diário do idoso, maior grau de estresse familiar, maior nível de sobrecarga do cuidador e menor renda.