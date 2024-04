Centros de hidratação farão atendimento de casos suspeitos ou confirmados de dengue - Arquivo/Secom PMVR

Centros de hidratação farão atendimento de casos suspeitos ou confirmados de dengueArquivo/Secom PMVR

Publicado 05/04/2024 19:08

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda vai manter durante o sábado (6) e domingo (7) os cinco centros de hidratação montados na cidade para o atendimento de casos suspeitos ou confirmados de dengue, além de três locais para a vacinação contra a gripe – a quinta edição da Bienal do Livro, que acontece na Ilha São João.

Quanto ao atendimento da dengue, as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) do São Geraldo e Vila Mury ficarão abertas 24 horas por dia; as unidades do Santa Cruz e 249 funcionarão das 7h às 22h; e a Academia da Saúde do bairro Volta Grande atenderá à população das 7h às 19h.

Devem procurar a Atenção Primária as pessoas que apresentarem os mínimos sinais de alteração clínica: febre, dor no corpo e/ou de cabeça, dor retroauricular (atrás dos olhos), prostração e fraqueza. A população também deve ficar atenta aos sintomas que costumam ser relacionados à gripe, como são os casos de coriza, febre, dor no corpo, ou algum sinal respiratório e/ou constipação nasal.

A coordenadora de Atenção Primária à Saúde, Vanessa Huguenin, lembra a população que os centros de hidratação é que devem ser procurados nos casos desses sintomas, deixando os hospitais para outros tipos de emergências.

“Nós temos equipes multidisciplinares preparadas para esses atendimentos, incluindo enfermeiro e médico, que vão avaliar cada caso e indicar se será necessário medicamento, hidratação. Os hospitais já têm que cuidar da atenção primária, pacientes mais graves, e aqueles com alguma emergência clínica ou de trauma.”

Gripe e HPV

A vacinação contra a gripe vai prosseguir durante o sábado e domingo em Volta Redonda, sendo que também será possível imunizar crianças, adolescentes e jovens adultos, dos 9 aos 19 anos, contra o HPV (Papilomavírus Humano), grupo de vírus que causam doenças sexualmente transmissíveis. Na UBSF 249, a campanha acontece das 8h às 17h; na Ilha São João, onde acontece a 5ª Bienal do Livro, a imunização está agendada das 9h às 21h30. A exceção é o Sider Shopping, onde a vacinação acontece apenas sábado, das 9h às 19h30.

Entre os grupos prioritários para a vacinação contra o vírus Influenza estão: idosos acima de 60 anos; gestantes e puérperas; crianças a partir de seis meses de idade; pessoas com doenças crônicas; pessoas com deficiência permanente; profissionais da educação, sejam da rede pública ou particular; profissionais das forças armadas; profissionais das forças de segurança e salvamento; caminhoneiros; trabalhadores portuários; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário; trabalhadores da saúde das redes pública e privada; e estudantes que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde.

Quanto à vacinação contra o HPV, o médico sanitarista da SMS Carlos Vasconcellos destaca que a dose do imunizante, agora, é única, e quem já foi vacinado nos anos anteriores não precisa mais tomar outra dose. Em caso de dúvida, os jovens ou seus responsáveis podem procurar uma unidade de saúde, tendo em mãos o cartão de vacinação, para tirar qualquer dúvida.

“Estamos pensando em uma campanha voltada para os adolescentes e também para os adultos e jovens, a fim de motivar essas pessoas a tomarem a vacina. E articulado com as questões de sexualidade, porque pode estimular testagem de HIV para quem já tem vida sexual ativa”, disse.