Antes da cirurgia, os animais passam por uma avaliação clínica pelo médico veterinárioCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 11/04/2024 20:55

Volta Redonda - Os animais do bairro Siderlândia, em Volta Redonda, começaram a ser atendidos nesta quinta-feira (11) pelo Castramóvel da prefeitura, que oferece castração gratuita para cães e gatos de até 20 quilos. O veículo móvel adaptado para os procedimentos cirúrgicos vai permanecer no bairro até o dia 26 de abril.

Foram disponibilizadas 120 vagas divididas da seguinte maneira: 40 para cadelas; 40 para cães e gatos machos; e 40 para gatas. Por dia, o castramóvel realiza 12 cirurgias. Antes, os animais passam por uma avaliação clínica pelo médico veterinário, que verifica a saúde em geral dos pets.

Castramóvel vai chegar ao Vila Rica/Tiradentes

O Vila Rica/Tiradentes é o próximo bairro a receber o Castramóvel Volta Redonda. A data inicial para agendamentos das cirurgias será divulgada nas redes sociais da prefeitura, e os agendamentos serão feitos no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Os moradores interessados em castrar o seu animal devem comparecer presencialmente no Cras para a inscrição a partir da divulgação das datas.