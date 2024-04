Obras na Rua Álimo Antonio Francisco, principal via do Açude, foram retomadas nesta quinta-feira - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 11/04/2024 17:59 | Atualizado 11/04/2024 18:03

Volta Redonda - As obras de asfaltamento e infraestrutura na Rua Álimo Antonio Francisco, principal via do bairro Açude, em Volta Redonda, foram retomadas nesta quinta-feira (11). Realizadas por meio de parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, as intervenções fazem parte do convênio entre os governos municipal e estadual, que prevê o asfaltamento de mais de 300 ruas e avenidas pela cidade. O prefeito Antonio Francisco Neto anunciou a retomada desse convênio após reunião entre o deputado estadual Munir Neto e o secretário estadual de Cidades, Uruan Andrade.

“É uma obra que o vereador Sidney Dinho me cobrou muito e estamos conseguindo retomar. Agradeço ao Munir por nos ajudar a resolver o que precisava e ao secretário Uruan, que tanto tem ajudado Volta Redonda com investimentos em importantes obras para a população”, destacou Neto.

As equipes da empresa Luquip, responsável pelas obras, iniciaram nesta quinta-feira a limpeza do sistema de drenagem e escoamento de água da chuva (bueiros e bocas-de-lobo), além da troca de solo necessária no trecho que receberá o novo asfalto. A previsão é que o asfaltamento seja inicado até segunda-feira (15), de acordo com as condições climáticas, segundo a empresa.

Santa Cruz também ganhará asfalto novo

Além da principal rua do bairro Açude, a empresa também está atuando, por meio de investimento do governo municipal, no asfaltamento de um trecho da Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, próximo à cabine da Polícia Militar. Com apoio de retroescavadeira, as equipes estão preparando o solo para entrar com o novo asfalto – o que está previsto para acontecer até a próxima segunda-feira também.

O novo asfalto já chegou em diversos bairros de Volta Redonda, como Aterrado, Roma, Pinto da serra, Vila Santa Cecília e no Santo Agostinho. Com a retomada as obras, mais bairros serão beneficiados com o novo asfaltamento.