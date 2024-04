Preso de 28 anos - que possui sete anotações criminais - foi levado para a 93a DP (Volta Redonda) - Reprodução/93 DP

Preso de 28 anos - que possui sete anotações criminais - foi levado para a 93a DP (Volta Redonda)Reprodução/93 DP

Publicado 10/04/2024 23:40

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam na tarde desta quarta-feira (10) um homem de 28 anos, suspeito de envolvimento no assassinato de Nycolle Gomes, de 18 anos, ocorrido por volta de 14h20, no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda.

Os policiais civis - coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho e pelo delegado assistente José Carlos Neto - foram até o local investigar os possíveis autores do crime, e já no local, por volta de 14h30, receberam a informação de que Nycolle havia sido atraída para o local do assassinato, na Rua Herbert Vianna, em frente ao Cras (Centro de Referência em Assistência Social) do bairro, por um homem vestindo a camisa de um time de futebol.

Os agentes então identificaram o suspeito, que foi apontado por testemunhas como a pessoa que teria atraído a jovem. Para se livrar das suspeitas, ele teria trocado a camisa do time de futebol, que foi encontrada pelos policiais na casa dele.

Na delegacia, o suspeito afirmou em depoimento que apesar de morar no Ilha Parque - local dominado pela organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) - se aliou a traficantes da facção rival o Comando Vermelho (CV). Para o cometimento do crime, o suspeito teria combinado com cúmplices do CV que atrairia a vítima para o local do assassinato, chegando a emprestar a bicicleta para Nycolle, no horário combinado.

O crime foi então cometido por dois integrantes do CV, ainda não identificados, que estavam em uma motocicleta e disparam três vezes contra a vítima, que foi atingida por dois dos disparos, na cabeça, morrendo ainda no local.

O crime teria sido motivado pela disputa entre organizações criminosas pelo controle do tráfico de drogas na localidade. Em comunicado, a 93a DP (Volta Redonda) acrescenta que a prisão foi “um grande passo para identificar os demais envolvidos”.

O preso - que possui sete anotações criminais foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.